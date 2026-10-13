Plusvisionen-Anaylse
Symrise Aktie - Aufwärtsmomentum
Spannende Chart-Konstellation bei Symrise. Wann kommt der nächste Widerstand?
Als Plusvisionen zuletzt im März über Symrise berichtete notierte das Papier bei rund 71 Euro und es deutete sich eine Bodenbildung an. Inzwischen hat jene Stabilisierung stattgefunden und die Aktie hat sich deutlich nach oben bewegt. Nun scheint auch die Barriere im Bereich von 90 Euro überwunden. Steht der nächste Aufwärtsschub an? Weiterlesen
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