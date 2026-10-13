🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stahlfirma will Werke in Hagen und Krefeld verkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • DEW bündelt Stahlproduktion künftig in Witten
    • Hagen und Krefeld sollen verkauft, sonst geschlossen
    • Stahlwerk in Siegen pausiert, Walzwerk bleibt
    Stahlfirma will Werke in Hagen und Krefeld verkaufen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WITTEN/LUZERN (dpa-AFX) - Das zum Stahlkonzern Swiss Steel gehörende Unternehmen Deutsche Edelstahlwerke (DEW) will seine Kapazitäten in Witten und Siegen bündeln und im Gegenzug seine Werke in Hagen und Krefeld verkaufen. Gelingt dies nicht, sollen diese beiden Standorte geschlossen werden, wie Swiss Steel in Luzern mitteilte. Im Drahtwalzwerk in Hagen arbeiten rund 300 Menschen, am Standort Krefeld (Stahlbearbeitung) rund 450, wie ein Sprecher berichtete.

    Geplant ist, die Stahlproduktion am Standort Witten zu konzentrieren. Das Stahlwerk in Siegen solle "pausieren", hieß es. Sollte sich die Marktlage in den kommenden Jahren verbessern, könnte es unter Umständen wieder in Betrieb genommen werden. Davon betroffen sind rund 220 Menschen. Das Siegener Walzwerk hingegen mit rund 700 Beschäftigten solle "integraler Bestandteil" des künftigen Produktionsverbunds bleiben.

    Witten soll Produktionsmengen übernehmen

    Der Spezialstahl-Standort Witten mit aktuell mehr als 1.000 Beschäftigten soll Produktionsmengen übernehmen: Der dortige Elektrolichtbogenofen und die Gießanlage sollen dadurch fast Vollauslastung erreichen. "Das senkt die Kosten je Tonne und macht die Produkte wettbewerbsfähiger", hieß es. Investitionen seien geplant. "Witten ist bereits heute auf margenstärkere und wachsende Endmärkte wie die zivile Luftfahrt und die Rüstungsindustrie ausgerichtet und weniger von der schrumpfenden Automobilindustrie abhängig", so Swiss Steel weiter. Der Unternehmensumbau soll in den nächsten zwei Jahren stattfinden.

    Swiss Steel begründete die geplanten Maßnahmen mit einem schrumpfenden Markt. Seit 2021 sei das Marktvolumen über alle wichtigen Produktgruppen deutlich zurückgegangen. "Wichtige Abnehmerbranchen wie Automobil und Maschinenbau bleiben unter Druck. Hohe Energiekosten und zunehmender Importdruck belasten die europäische Stahlproduktion zusätzlich", hieß es.

    DEW soll langfristig wettbewerbsfähig werden

    Bereits in den vergangenen Jahren seien Prozesse verbessert, Kosten reduziert und der Personalbestand deutlich gesenkt worden. Dies habe zwar Wirkung gezeigt. "Dennoch ist es nicht gelungen, das Unternehmen zurück in die operative Gewinnzone zu führen", hieß es. Die Optimierung des bestehenden Produktionssystems sei an eine Grenze gekommen. "Darum muss es an die veränderten Marktgrößen angepasst werden." Mit der Konzentration auf Witten und das Walzwerk Siegen solle DEW langfristig wettbewerbsfähig werden.

    Swiss Steel sprach von "schmerzhaften Veränderungen": "Die Entscheidung greift tief in das Leben von Mitarbeitenden, Familien und in die Wirtschaftsregionen in Nordrhein-Westfalen ein", hieß es. Der Beschluss sei eine wirtschaftliche Notwendigkeit und kein Urteil über individuelle Leistungen, betonte die Firma. Das Unternehmen versprach einen "fairen Umgang mit den betroffenen Mitarbeitenden". Mit den Betriebsräten will das Management jetzt über einen Interessenausgleich und Sozialplan verhandeln. Wo möglich, sollen Beschäftigte auch auf andere Standorte wechseln können. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden./tob/DP/men







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Stahlfirma will Werke in Hagen und Krefeld verkaufen Das zum Stahlkonzern Swiss Steel gehörende Unternehmen Deutsche Edelstahlwerke (DEW) will seine Kapazitäten in Witten und Siegen bündeln und im Gegenzug seine Werke in Hagen und Krefeld verkaufen. Gelingt dies nicht, sollen diese beiden Standorte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     