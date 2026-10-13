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    Neue 'besseresser'-Folgen im ZDF - Zwist um Weggang von Lege

    Für Sie zusammengefasst
    • Schulstaffel im Oktober, Challenge ab Dezember
    • Leges Vertrag endet Ende Dezember, Wechsel zu RTL
    • ZDF weist Kritik zurück und führt die Marke weiter
    Neue 'besseresser'-Folgen im ZDF - Zwist um Weggang von Lege
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    MAINZ (dpa-AFX) - Das ZDF zeigt in den kommenden Wochen neue Folgen seiner Marke "besseresser" mit Sebastian Lege. Ab dem 21. Oktober läuft die zweite Staffel von "besseresser goes Schule", wie der Sender mitteilte. Ab dem 9. Dezember folgt die "besseresser"-Challenge, die der Sender nach eigenen Angaben gemeinsam mit Lege entwickelt hat.

    Im Dezember endet dann die Zusammenarbeit. Leges Vertrag läuft nach Angaben des ZDF zum 31. Dezember aus - auf seinen eigenen Wunsch, wie es vonseiten des ZDF hieß. Der TV-Koch wechselt zu RTL . Die Marke "besseresser" will das ZDF ohne Lege weiterführen und weiterentwickeln.

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    Über die Gründe für die Trennung gehen die Darstellungen auseinander. Er habe Menschen mehr Informationen über ihre alltägliche Ernährung geben und auch mal positive Beispiele zeigen sowie lokales Handwerk unterstützen wollen, so Lege. "Das wurde mir vom Sender verwehrt. Irgendwann war ich tief frustriert und auch richtig traurig. Ich habe ein Jahr nicht gut geschlafen", sagte er der "Bild". Zudem habe er negative Dinge dramatisieren sollen. Geld habe bei seinem Wechsel keine große Rolle gespielt.

    Das ZDF weist die Kritik zurück. Den Vorwurf, Lege habe keine Möglichkeiten gehabt, das Format weiterzuentwickeln, könne man nicht nachvollziehen, teilte der Sender mit. Das ZDF verweist darauf, dass das Format mit Lege ständig weiterentwickelt worden sei: von "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" über "Lege packt aus" bis zu "besseresser goes Schule". Man hätte die Zusammenarbeit gerne "zu angemessenen Konditionen" fortgesetzt, so das ZDF./mjm/DP/men

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