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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 14. Oktober 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML, Lonza und US-Banken legen Quartalszahlen vor
    • USA melden Verbraucherpreise, China Erzeugerpreise
    • Merz spricht im Bundestag, GKV-Prognose folgt
    TAGESVORSCHAU - Termine am 14. Oktober 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 14. Oktober

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 CHE: Lonza, Q3-Umsatz
    07:00 NLD: ASML, Q3-Zahlen
    07:00 NLD: ABN Amro, Pre-Close Note Q3/265
    10:00 NLD: Redcare Pharmacy, außerordentliche Hauptversammlung zur Berufung des neuen Konzernchefs Peter Schmid 12:00 USA: Blackrock, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen
    13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: Schaeffler, Pre-Close-Call Q3/26

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    NLD: Airbus, Pre-Close-Call Q3/26
    USA: Accenture, Investorentag

    TERMINE KONJUNKTUR
    über Nacht CHN: Handelsbilanz 9/26
    03:30 CHN: Erzeuger-und Verbraucherpreise 9/26
    04:00 THA: IWF-Jahrestagung, Veröffentlichung Fiscal Monitor 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 8/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 9/26
    09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/26 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Realeinkommen 9/26
    14:30 USA: Verbraucherpreise 9/26
    20:00 USA: Fed Beige-Book

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag mit Regierungserklärung von Kanzler Friedrich Merz + 14.05 Regierungserklärung Bundeskanzler Friedrich Merz zum Europäischen Rat

    DEU: Schätzerkreis für die gesetzliche Krankenversicherung will Finanzprognose für 2027 veröffentlichen

    14:00 DEU: Internationales ADFC-Symposium

    14:00 DEU: Jahrestagung 2026 des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) u.a. mit Verkehrsministerin Nicole Razavi (CDU) °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ und ab 26.10. in MEZ./bwi







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