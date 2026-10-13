JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der seit Jahresbeginn laufende Trend sinkender Absatzvolumina bei gleichzeitig soliden Umsätzen setze sich fort, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsätze des Autobauers profitierten von einem günstigen Absatzmix bei gleichzeitiger Preissetzungsmacht./rob/bek/menVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 41,05EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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