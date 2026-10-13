Der Börsen-Tag
DAX kaum bewegt – HelloFresh springt 6,48 %, Vossloh verliert 7,36 %
Wenig Bewegung bei den Indizes, deutliche Ausschläge bei Einzelwerten: Während nur der SDAX im Plus liegt, glänzt HelloFresh mit kräftigen Gewinnen. Vossloh gerät dagegen unter Druck.
Foto: GUEVEN PURTUL - stock.adobe.com
Entwicklung der Indizes**Börsen kaum verändert – SDAX als einziger Index im Plus** Die Aktienmärkte zeigen sich heute überwiegend mit leichten Verlusten. Während die deutschen Indizes größtenteils nahe ihren Vergleichsständen notieren, fallen die Abschläge bei den US-Indizes etwas deutlicher aus. Als einziger der sechs betrachteten Indizes liegt der SDAX im Plus. Der DAX steht aktuell bei 25.238,13 Punkten und verliert 0,02 Prozent. Auch der MDAX mit 30.035,82 Punkten und einem Minus von 0,05 Prozent sowie der TecDAX mit 3.987,90 Punkten und einem Rückgang von 0,04 Prozent bewegen sich nur geringfügig im negativen Bereich. Besser entwickelt sich der SDAX: Der Nebenwerteindex gewinnt 0,16 Prozent auf 18.050,42 Punkte und führt damit den heutigen Vergleich an. An den US-Märkten sind die Verluste etwas größer. Der US 30 fällt um 0,29 Prozent auf 51.684,40 Punkte und verzeichnet damit den stärksten Rückgang der betrachteten Indizes. Der US 500 gibt um 0,24 Prozent auf 7.787,98 Punkte nach. Insgesamt behaupten sich die deutschen Indizes damit besser als die beiden US-Indizes. Die bislang geringen Veränderungen zeigen jedoch, dass sich die Kursbewegungen auf beiden Seiten des Atlantiks in engen Grenzen halten.
DAX: Symrise führt die Gewinner anSymrise legte im DAX mit 3,72 Prozent am stärksten zu. Dahinter folgten Brenntag mit einem Plus von 2,59 Prozent und BMW mit 2,45 Prozent. Auf der Verliererseite stand Infineon Technologies mit minus 2,77 Prozent am Ende der Liste. Siemens Energy gab 1,97 Prozent nach, Daimler Truck Holding 1,05 Prozent. Zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lagen damit 6,49 Prozentpunkte.
MDAX: Elmos Semiconductor am schwächstenIm MDAX gewann IONOS Group 3,20 Prozent und war damit Spitzenreiter. Evonik Industries stieg um 2,58 Prozent, FUCHS Pref um 2,37 Prozent. Am stärksten unter Druck stand Elmos Semiconductor mit einem Minus von 5,87 Prozent. AUTO1 Group verlor 4,00 Prozent, SUESS MicroTec 3,82 Prozent. Die Spanne zwischen IONOS Group und Elmos Semiconductor betrug 9,07 Prozentpunkte.
SDAX: HelloFresh an der Spitze, Vossloh am EndeHelloFresh erzielte im SDAX mit einem Plus von 6,48 Prozent den größten Gewinn. SMA Solar Technology legte um 3,93 Prozent zu, GFT Technologies um 3,92 Prozent. Vossloh verlor dagegen 7,36 Prozent und war damit der schwächste Wert. Secunet Security Networks büßte 6,59 Prozent ein, LPKF Laser & Electronics 5,04 Prozent. Der Abstand zwischen dem Spitzen- und dem Schlusswert belief sich auf 13,84 Prozentpunkte.
TecDAX: SMA Solar Technology gewinnt, Elmos Semiconductor verliertIm TecDAX führte SMA Solar Technology mit plus 3,93 Prozent die Gewinnerliste an. IONOS Group stieg um 3,20 Prozent, Verbio um 1,91 Prozent. Elmos Semiconductor verzeichnete mit minus 5,87 Prozent den stärksten Rückgang. SUESS MicroTec fiel um 3,82 Prozent, AIXTRON um 3,43 Prozent. Damit lagen Spitzenreiter und Schlusslicht 9,80 Prozentpunkte auseinander.
US 30: Salesforce vorn – die aufgeführten Flopwerte ebenfalls im PlusSalesforce war im US 30 mit einem Zuwachs von 2,73 Prozent der stärkste Wert. IBM legte um 2,55 Prozent zu, Chevron Corporation um 1,71 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Aktien notierten ebenfalls im Plus: Apple gewann 1,23 Prozent, während IBM und Chevron Corporation mit 2,55 beziehungsweise 1,71 Prozent zugleich auch in der Topliste stehen. Zwischen Salesforce und Apple lagen 1,50 Prozentpunkte.
US 500: Cognizant führt, auch die schwächsten gelisteten Werte im PlusIm US 500 erzielte Cognizant Technology Solutions (A) mit plus 4,14 Prozent den größten Zuwachs. The Trade Desk Registered (A) stieg um 3,81 Prozent, Valero Energy um 3,59 Prozent. Die als Flopwerte genannten Aktien verzeichneten ebenfalls Kursgewinne: Walt Disney legte um 0,78 Prozent zu, D.R. Horton um 0,80 Prozent und Equifax um 0,83 Prozent. Der Abstand zwischen Cognizant Technology Solutions und Walt Disney betrug 3,36 Prozentpunkte.
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