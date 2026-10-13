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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

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    Erholung erlahmt - Chip-Branche schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax bleibt fast unverändert, MDax gibt leicht nach
    • US-Bankbilanzen geben keinen klaren Impuls
    • Chipwerte schwach, Symrise profitiert von Givaudan
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Erholung erlahmt - Chip-Branche schwach
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag auf der Stelle getreten. Auch ein nachgebender Ölpreis und sinkende Renditen an den Kapitalmärkten konnten Anleger letztlich nicht aus der Reserve locken. Eine erste Welle von Quartalsbilanzen in den USA, angeführt von den großen Banken des Landes, fiel gemischt aus und war hierzulande kein Kurstreiber.

    Der Dax schloss mit einem Minus von 0,07 Prozent bei 25.259,90 Punkten. Nach zuletzt zwei Börsentagen mit steigenden Kursen erlahmte die Erholung. Der MDax der mittelschweren Börsentitel beendete den Handel mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 30.020,49 Zählern.

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    "Die entscheidende Frage für die Märkte lautet, ob Aktien ihre Dynamik halten können, wenn Anleiherenditen und Energiepreise erhöht bleiben, oder ob sich die Lücke zwischen Rekordkursen und strafferen Finanzierungsbedingungen zu schließen beginnt", lautete das Fazit von Timur Konsky, Chef des Brokers Mitrade.

    Anleger suchten derzeit die Balance zwischen geopolitischen Risiken, der Sorge vor zu hohen Erwartungen an die KI-Branche und dem anstehenden Zahlenreigen an der Wall Street, sagte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader. "Der deutsche Leitindex bleibt in einem Spannungsfeld aus Vorsicht und Optimismus gefangen."

    Anleger in der Technologiewelt sorgen sich um womöglich neue Konkurrenz aus China. Einem Zeitungsbericht zufolge macht der Speicherchip-Hersteller CXMT große technologische Fortschritte. Das lastete in Asien und Europa auf der Chip-Branche. Am deutschen Markt büßten Infineon 2,1 Prozent ein.

    Auch im MDax ließen Aktien mit Halbleiterbezug Federn. So verloren Elmos Semiconductor 6,3 Prozent. Papiere der Anlagenbauer Suss Microtec und Aixtron fielen um jeweils rund drei Prozent. Die Anteile des Wafer-Herstellers für Chips Siltronic gaben um 2,4 Prozent nach.

    Überraschend starke Geschäftszahlen des schweizerischen Aromen- und Duftstoffherstellers Givaudan kamen den Aktien des deutschen Kontrahenten Symrise zugute. Mit plus 3,1 Prozent setzten sie sich an die Spitze des Dax.

    Schwache Geschäftszahlen des Auto- und Industriezulieferers Schaeffler drückten den Aktienkurs um 1,7 Prozent nach unten.

    In der dritten Reihe sackten die Aktien von Vossloh um 6,4 Prozent ab. Ein skeptischer Kommentar der Investmentbank Oddo BHF belastete die Papiere des Herstellers von Bahn- und Schienentechnik.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Dienstag 0,55 Prozent auf 6.167,01 Punkte. Außerhalb des Euroraums schloss der britische FTSE 100 wenig verändert, während der Schweizer SMI etwas fester aus dem Handel ging. Der Dow Jones Industrial lag zum europäischen Handelsschluss moderat im Minus./bek/he

    --- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,01 % und einem Kurs von 131,4 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +13,66 %/+81,14 % bedeutet.





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