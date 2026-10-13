JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Die Ankündigung des Kontrahenten Albertsons, die Kosten senken zu wollen, sei kaum hilfreich für Ahold Delhaize, schrieb Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zumal auch Kroger laut Medienberichten die Streichung von 3.000 Stellen in den kommenden drei Jahren plane. Mit Blick auf das vierte Quartal und das kommende Jahr von Ahold Delhaize gebe es unverändert das Risiko von Enttäuschungen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 15:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 31,63EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 17:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 22,63
Kursziel alt: 22,63
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 22,63
Kursziel alt: 22,63
Währung: EUR
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