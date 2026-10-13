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    Besonders beachtet!

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    Applied Materials Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 13.10.2026

    Kursbewegung von -7,24 % bei Applied Materials am 13.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Applied Materials Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 13.10.2026
    Foto: Robert Michael - picture alliance/dpa

    Applied Materials ist führender Ausrüster der Halbleiter- und Displayindustrie. Kernprodukte sind Anlagen für Waferfertigung, Beschichtung, Lithografie-nahe Prozesse sowie Services und Software zur Prozessoptimierung. Starke Marktstellung dank Technologiebreite und Skaleneffekten. Wichtige Wettbewerber: ASML, Lam Research, KLA, Tokyo Electron. USP: breites Prozess-Portfolio, enge Kundenintegration, hohe F&E-Power.

    Applied Materials Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 13.10.2026

    Mit einer Performance von -7,24 % musste die Applied Materials Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Applied Materials Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,34 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,24 % im Minus. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Applied Materials Verluste von -19,49 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Applied Materials Aktie damit um -15,11 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,27 %. Im Jahr 2026 gab es für Applied Materials bisher ein Plus von +84,01 %.

    Während Applied Materials deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,65 %.

    Applied Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,11 %
    1 Monat +4,27 %
    3 Monate -19,49 %
    1 Jahr +126,66 %
    Stand: 13.10.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Applied Materials Aktie

    Es gibt 794 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 325,37 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 13.10. - US Tech 100 schwach -0,36 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Johnson & Johnson, UnitedHealth, JPMorgan und Wells Fargo legen neue Zahlen vor!


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,14 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -3,45 %.

    Die Aktie von Applied Materials erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 48,35 %. Über 5 Jahre lag sie bei 32,55 %, über 10 Jahre bei 33,54 %.

    Applied Materials Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Applied Materials Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Applied Materials Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Applied Materials

    -6,69 %
    -15,70 %
    +7,74 %
    -18,16 %
    +122,75 %
    +197,97 %
    +275,73 %
    +1.495,83 %
    +11.130,11 %
    ISIN:US0382221051WKN:865177
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