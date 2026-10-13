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    Aktien Wien Schluss

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    ATX gewinnt leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX und ATX Prime legten moderat um 0,27 Prozent zu
    • AT&S verlor 6,1 Prozent wegen der Techschwäche
    • Verbund stieg, Lenzing verlor 6,3 Prozent
    Aktien Wien Schluss - ATX gewinnt leicht
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit moderaten Zuwächsen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX stieg um 0,27 Prozent auf 6.627,90 Punkte. Für den breiteren ATX Prime ging es 0,30 Prozent auf 3.252,82 Zähler hinauf. An den wichtigsten europäischen Börsen wurden überwiegend Verluste verzeichnet.

    Die Stimmung wurde durch negative Vorgaben aus den USA und Asien kaum getrübt. Besonders Technologiewerte litten dort unter anhaltenden Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Chipherstellern.

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    Spekulationen über ein Ende der rasanten Preissteigerungen bei Speicherchips haben am Dienstag einen Ausverkauf bei Halbleiterwerten ausgelöst. Auslöser der aktuellen Verkäufe waren Börsianern zufolge Medienberichte, nach denen der chinesische Halbleiterkonzern CXMT eine neue Generation von Speicherchips für Rechenzentren auf den Markt bringen will.

    Wien als technologiearme Börse blieb davon weitgehend unberührt. Lediglich die Papiere des Halbleiterproduzenten AT&S spürten die Techschwäche und fanden sich 6,1 Prozent im Minus.

    Entlastung kam von den fallenden Ölpreisen, was die Inflationssorgen dämpfte. In der Spitze verbilligte sich die Nordseesorte Brent um rund zwei Prozent auf bis zu 104,71 Dollar je Barrel. Die Aussicht auf zusätzliche Diesellieferungen aus Russland milderte die Furcht vor Engpässen durch Angriffe auf Saudi-Arabien. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor erklärt, Russland habe zugestimmt, Diesel auf die Weltmärkte zu liefern.

    Der Baukonzern Strabag gab bekannt, einen Großauftrag über seine rumänische Tochter Strabag S.R.L. in einem Konsortium erhalten zu haben. Der Auftragswert beträgt 219 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Strabag-Titel verloren 0,2 Prozent.

    Der Flughafen Wien berichtete, im September am Standort Schwechat einen Passagierrückgang von 7,5 Prozent auf 2.910.597 Reisende verzeichnet zu haben. Flughafen-Wien-Aktien gewannen im ATX Prime trotzdem 0,8 Prozent.

    An der Spitze des ATX gingen Verbund 1,9 Prozent hinauf. Am Ende des ATX fanden sich Lenzing mit Abgaben von 6,3 Prozent. Damit haben die Papiere des Faserproduzenten in diesem Jahr bereits 55 Prozent verloren.

    Die schwergewichteten Bankenwerte Bawag und Erste Group tendierten mit plus 1,4 Prozent und plus 1,3 Prozent. Raiffeisen Bank International gingen ohne Bewegung aus dem Tag.

    Im Plus notierten die Anteilscheine der OMV mit 1,5 Prozent./moe/spa/APA/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,51 % und einem Kurs von 201 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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