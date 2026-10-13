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    Lucid legt Plan für erste Verkaufs- und Service-Standorte in Frankreich fest

    Lucid legt Plan für erste Verkaufs- und Service-Standorte in Frankreich fest
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Lucid wird im ersten Quartal 2027 seine ersten drei Verkaufs- und Servicezentren eröffnen.
    • Lucid plant, sein Netzwerk in Frankreich bis Ende 2027 auf mehr als 16 Partnerstandorte auszuweiten.
    • An jedem Standort können Kunden den Lucid Gravity1 und den Lucid Air2 erleben und bestellen; auf der französischen Website von Lucid sind ab sofort Reservierungen mit Vorrang für zukünftige Bestellungen möglich.

    PARIS, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der weltweit fortschrittlichsten softwaredefinierten Fahrzeuge und Technologien, gab heute bekannt, dass seine ersten französischen Verkaufs- und Servicestandorte im ersten Quartal 2027 eröffnet werden sollen. Diese drei Partnerstandorte befinden sich in der Endphase der Planung und stellen einen wichtigen Schritt für den Markteintritt von Lucid in Frankreich dar. Sie bilden den Auftakt zu einem geplanten Netzwerk von mehr als 16 Partnerstandorten, das bis Ende 2027 entstehen soll.

    Lucid Group

    Das Vertriebsnetz wird eine solide Grundlage für das Wachstum in Frankreich bilden und gleichzeitig die hochwertigen Vertriebs-, Service- und Kundenerlebnisse bieten, die Lucid-Kunden erwarten. Die ersten drei Standorte werden Vertriebs- und Serviceunterstützung leisten und den Kunden die Möglichkeit bieten, den Lucid Gravity1das „World Luxury Car of the Year 2026" – sowie den Lucid Air2 zu erleben.

    Der Lucid Gravity vereint das Platzangebot und die Vielseitigkeit eines Premium-SUV mit der für Lucid typischen Leistung, Technologie und Effizienz und bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 739 Kilometern, Platz für bis zu sieben Erwachsene sowie ultraschnelles Laden.

    Der Lucid Air setzt Maßstäbe in Sachen Effizienz, Reichweite und Leistung von Elektrofahrzeugen – mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 960 Kilometern und bis zu 1.251 PS in einem äußerst aerodynamischen Design.

    „Frankreich ist ein wichtiger Markt für Lucid", sagte Lawrence Hamilton, Europa-Präsident bei Lucid. „Mit Emil Frey France bauen wir eine kundenorientierte Präsenz auf, die das Verkaufs-, Service- und Besitzerlebnis bietet, das unsere Fahrzeuge und Kunden verdienen."

    „Wir sind stolz darauf, den Markteintritt von Lucid in Frankreich zu unterstützen", sagte Pierre Guignot, General Manager der Importabteilung von Emil Frey France. „Die innovativen Produkte und Technologien von Lucid setzen neue Maßstäbe in der Elektromobilität. Durch die Kombination der herausragenden Fahrzeuge von Lucid mit der Expertise des Partnernetzwerks von Emil Frey France möchten wir ein nahtloses Kundenerlebnis gewährleisten und Kunden in ganz Frankreich während ihrer gesamten Zeit als Fahrzeugbesitzer Unterstützung auf höchstem Niveau bieten."

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