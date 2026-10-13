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    Freenet übernimmt Fernsehdienst waipu.tv komplett - Keine Börsennotierung

    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet übernimmt die waipu.tv-Plattform komplett
    • 25 Prozent der Anteile kosten 76 Millionen Euro
    • Börsengang entfällt, Dividendenausblick bleibt bestehen
    Freenet übernimmt Fernsehdienst waipu.tv komplett - Keine Börsennotierung
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Freenet übernimmt die Online-Fernsehplattform waipu.tv komplett. Ein möglicher Börsengang ist damit vom Tisch. Der MDax -Konzern erwerbe die restlichen 25 Prozent der Anteile an der Betreiberin Exaring AG von deren Minderheitsaktionären für 76 Millionen Euro, teilte Freenet am Dienstagabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mit. Diesem vereinbarten anfänglichen Kaufpreis liege eine Unternehmensbewertung von rund 300 Millionen Euro zugrunde. Weitere Kaufpreiszahlungen seien von zukünftigen erfolgsbezogenen Zielen abhängig und könnten bei sehr erfolgreicher Geschäftsentwicklung bis zu 50 Millionen Euro betragen, hieß es. "Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt", sagte Freenet-Finanzchef Ingo Arnold laut Mitteilung.

    Die Finanzierung werde vollständig aus liquiden Mitteln gestemmt, der Dividendenausblick bleibe bestehen, hieß es vom Konzern. Freenet sieht das IPTV-Angebot von waipu.tv als strategischen Wachstumstreiber. IPTV wird das Streaming linearer herkömmlicher Fernsehsender über das Internet genannt./men/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 30.043 auf Ariva Indikation (13. Oktober 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der freenet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -1,43 %/+38,89 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kursrückgang der freenet-Aktie auf rund 22 Euro. Einige sehen bei über 9 % Dividendenrendite günstige Einstiegskurse, andere befürchten Prognoseverfehlungen wegen Belastungen im Mobilfunk und schwächerem EBITDA-Wachstum bei waipu.tv. Diskutiert werden die Mindestdividende von 2 Euro für 2026/27, ihre Abhängigkeit vom Free-Cashflow statt vom Ceconomy-Verkauf sowie mögliche Konkurrenz durch Starlink.

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    dpa-AFX
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