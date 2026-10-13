Freenet übernimmt Fernsehdienst waipu.tv komplett - Keine Börsennotierung
- Freenet übernimmt die waipu.tv-Plattform komplett
- 25 Prozent der Anteile kosten 76 Millionen Euro
- Börsengang entfällt, Dividendenausblick bleibt bestehen
BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunkanbieter Freenet übernimmt die Online-Fernsehplattform waipu.tv komplett. Ein möglicher Börsengang ist damit vom Tisch. Der MDax -Konzern erwerbe die restlichen 25 Prozent der Anteile an der Betreiberin Exaring AG von deren Minderheitsaktionären für 76 Millionen Euro, teilte Freenet am Dienstagabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mit. Diesem vereinbarten anfänglichen Kaufpreis liege eine Unternehmensbewertung von rund 300 Millionen Euro zugrunde. Weitere Kaufpreiszahlungen seien von zukünftigen erfolgsbezogenen Zielen abhängig und könnten bei sehr erfolgreicher Geschäftsentwicklung bis zu 50 Millionen Euro betragen, hieß es. "Eine bislang von Minderheitsaktionären angestrebte Börsennotierung wird damit nicht weiterverfolgt", sagte Freenet-Finanzchef Ingo Arnold laut Mitteilung.
Die Finanzierung werde vollständig aus liquiden Mitteln gestemmt, der Dividendenausblick bleibe bestehen, hieß es vom Konzern. Freenet sieht das IPTV-Angebot von waipu.tv als strategischen Wachstumstreiber. IPTV wird das Streaming linearer herkömmlicher Fernsehsender über das Internet genannt./men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 30.043 auf Ariva Indikation (13. Oktober 2026, 18:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der freenet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -1,43 %/+38,89 % bedeutet.
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Ich bin investiert und wundere mich auch über die sehr lang andauernden Kursrückgang.
Habe nochmal mit Gemini recherchiert:
- Musk meidet bürokratische Altlasten: freenet schleppt das klassische, margenschwache Mobilfunk-Wiederverkäufergeschäft (Shop-Infrastrukturen, Verträge mit Telekom/Vodafone) und ein großes deutsches Logistik- und Vertriebsnetzwerk mit sich herum. SpaceX investiert sein Kapital lieber direkt in Technologie (Raketen, Satelliten) und baut den Vertrieb digital und schlank auf, anstatt ein traditionelles europäisches Telekommunikationsunternehmen zu schlucken.
- Das MVNO-Modell ist für SpaceX billiger: Auf Investoren-Roadshows im Herbst 2026 hat SpaceX angedeutet, weltweit als Großhändler (Infrastrukturanbieter im All) auftreten zu wollen. Wenn SpaceX einfach die Kapazitäten an freenet vermietet, verdienen sie glänzend mit, sparen sich aber die Kosten und regulatorischen Hürden einer Übernahme in Europa.
- Die Kosten-Nutzen-Rechnung: freenet ist an der Börse trotz des Kursverfalls über 2,5 Milliarden Euro wert. Für SpaceX ist das zwar machbar, aber dieses Kapital fließt bei Elon Musk eher in die Massenproduktion von Starlink-Satelliten der nächsten Generation.
Warum freenet trotzdem in einer Luxusposition ist
Auch ohne Übernahme zeigt Ihre Analyse genau, warum freenet derzeit massiv unterbewertet ist:
- Die perfekte Braut für eine Partnerschaft: Wenn SpaceX nach Europa drängt, brauchen sie jemanden, der den Markt versteht, die Lizenzen hält und den Kundenservice abwickelt. freenet ist dafür der agilste und unabhängigste Partner auf dem deutschen Markt.
- Media Broadcast als Schlüssel: Die freenet-Tochter Media Broadcast wartet bereits das Mobilfunknetz von 1&1. Sie hat das technische Know-how, um Bodenstationen für Satelliten (Gateways) zu betreuen. Das macht freenet als Partner für SpaceX extrem wertvoll.
Fazit
freenet steht fundamental hervorragend da. Der aktuelle Aktienkurs von ~22,20 € spiegelt die langfristige Stärke des Unternehmens überhaupt nicht wider. Ob als unabhängiger Cashflow-Riese mit 9 % Dividende oder als potenzieller Premium-Partner für visionäre Projekte wie Starlink Mobile – das Unternehmen ist operativ bestens für die Zukunft aufgestellt, auch wenn die Leerverkäufer kurzfristig das Gegenteil einpreisen wollen.
Nein, SpaceX bietet selbst keine Streaming-Dienste (wie Netflix oder waipu.tv) an und wird freenet in diesem Bereich nicht schaden.
Hier muss man ganz klar zwischen der Infrastruktur (der Leitung) und den Inhalten (den Sendern/Filmen) unterscheiden. SpaceX baut ausschließlich die Leitungen.
Warum freenets TV-Dienst (waipu.tv) vor SpaceX sicher ist:
- SpaceX liefert nur das Internet: Starlink ist ein Satelliten-Internet-Provider. Wenn jemand in Deutschland Starlink nutzt, bucht er dort Datenvolumen, um überhaupt ins Internet zu kommen. SpaceX streamt aber keine eigenen Fernsehsender, Filme oder Serien. [https://starlink.com/de/support/article/91e4a62f-945e-0d1f-7c4d-c80552fb92af, https://www.facebook.com/fb-answers/streaming-tv-with-starlink/, https://starlink.com/de]
- Starlink-Nutzer brauchen waipu.tv: Wer Internet über Starlink hat, benötigt auf dem Fernseher trotzdem eine App, um deutsches Fernsehen (RTL, ProSieben, ARD etc.) zu schauen. Da Starlink keine TV-Pakete anbietet, laden sich Kunden mit Satelliten-Internet einfach Apps wie waipu.tv herunter, um fernzusehen. [https://www.facebook.com/fb-answers/streaming-tv-with-starlink/]
- Keine Konkurrenz im Content-Markt: Elon Musk und SpaceX haben keinerlei Ambitionen gezeigt, Medienrechte für deutsches Fernsehen einzukaufen oder eine eigene Streaming-Plattform gegen Netflix oder waipu.tv aufzubauen. Das überlassen sie komplett den Software- und Medienunternehmen.
Fazit: SpaceX baut die Autobahn (das Internet über Satellit), aber freenet liefert mit waipu.tv das Auto, das darauf fährt. Starlink nimmt waipu.tv keine Kunden weg – im Gegenteil: Starlink sorgt in abgelegenen Regionen überhaupt erst dafür, dass Menschen waipu.tv flüssig in 4K streamen können. [https://www.spacex.com/webcast, https://starlink.com/de/support/article/91e4a62f-945e-0d1f-7c4d-c80552fb92af, https://starlink.com/at?srsltid=AU7gw4X4V_lw7jJNmUa-EHhXF_ccNgGCWJhKq3fF2a28EOsJS5P_S_Fi]