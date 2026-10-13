Freenet übernimmt Fernsehdienst waipu.tv komplett - Keine Börsennotierung

Ich bin investiert und wundere mich auch über die sehr lang andauernden Kursrückgang.

Da die Börse bzw. die Kurse selten "lügen" befürchte ich als alter Börsenhase das wir noch eine Prognoseverfehlung erleben werden.

Ich persönlich glaube das die Waipu Sparte, nicht das erhoffte Wachstum bis Jahresende an EBIDTA bringt und Mobilfunk eh schwierig ist.

Streaming allgemein wird mir persönlich zu sehr gehypt, auch wenn waipu TV sehr gut ist, so ist der Markt auch schon gut mit Konkurrenz bestückt.

Heißt in der Summe für mich aber nicht automatisch, das 22€ keine gute Kaufgelegenheit darstellt.

Am Ende helfen nur Fakten um die Bewertung einschätzen zu können.

Saublöd käme es nur wenn an den 2€ Mindestdividende für 26&27 gerüttelt wird, das wäre dann ein heftiger zusätzlicher Vertrauensverlust/ Gamechanger nach unten. Von diesem Szenario gehe ich aber (noch) nicht aus, im Kurs ist inzwischen auch schon einiges eingepreist so mM.





Allen Investierten starke Nerven & gutes Händchen Gruß Starter87