RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Niedrigere Preise für Getreide und Düngemittel hätten zuletzt auf den Aktien nordamerikanischer Hersteller gelastet, schrieb Andrew Wong in einer Branchenstudie am Dienstag. Chinesische Exporte von Stickstoff hätten die Preise nach unten gedrückt. Hohe Gaspreise in Europa dürften aber in ein saisonal stärkeres erstes Quartal hinein wieder für höhere Preise sorgen. Vor allem dann, wenn der Konflikt zwischen den USA und dem Iran fortdauere./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:27 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 61,44EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 17:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Andrew Wong
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Wong
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: USD
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