RBC stuft Nutrien auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Niedrigere Preise für Getreide und Düngemittel hätten zuletzt auf den Aktien nordamerikanischer Hersteller gelastet, schrieb Andrew Wong in einer Branchenstudie am Dienstag. Chinesische Exporte von Stickstoff hätten die Preise nach unten gedrückt. Hohe Gaspreise in Europa dürften aber in ein saisonal stärkeres erstes Quartal hinein wieder für höhere Preise sorgen. Vor allem dann, wenn der Konflikt zwischen den USA und dem Iran fortdauere./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:27 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 61,44EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 17:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Andrew Wong

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00 C$ , was eine Steigerung von +23,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer