Vom Ödland zum Wohlstand
Was hat die Partnerschaft zwischen Fujian und Ningxia in 30 Jahren erreicht?
PEKING, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Vereinten Nationen bezeichneten es einst als einen der am wenigsten für die menschliche Besiedlung geeigneten Orte auf dem Planeten. Chronische Dürre und unfruchtbarer Boden verurteilten die Bewohnerinnen und Bewohner zu einem Leben in bitterer Armut. Doch heute wird Xihaigu, an der Südspitze des Autonomen Gebiets Ningxia der Hui-Nationalität, als Vorbild für sozioökonomischen Fortschritt und ökologische Sanierung gefeiert.
Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt in einer landesweiten Strategie, die 1996 eingeführt wurde und darauf abzielte, die entwickelteren Regionen an Chinas Ostküste zur Zusammenarbeit mit den Bemühungen zur Armutsbekämpfung im weniger entwickelten Westen zu ermutigen.
Anlässlich des 30. Jahrestages des Starts der Strategie hat die China Media Group die Dokumentation From Barren Land to Prosperity: Fujian-Ningxia Partnership produziert. Dieser bedeutende neue Dokumentarfilm schildert, wie in Ningxia mit Unterstützung von Investoren und Expertinnen und Experten aus der Provinz Fujian ein entscheidender Wandel von externer Finanzhilfe hin zu lokal gesteuertem, selbsttragendem Wachstum und ländlicher Revitalisierung erreicht wurde. Interviews mit Unternehmern, umgesiedelten Bewohnerinnen und Bewohnern und Helfern an vorderster Front zeigen, wie groß angelegte ökologische Umsiedlungsprojekte, die Förderung von Branchen vom Weinbau bis zum ländlichen E-Commerce und stetige Verbesserungen in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Infrastruktur allesamt zur Schaffung eines dynamischen Modells der wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen haben.
UN-Untergeneralsekretärin Melissa Fleming kommentierte die bemerkenswerte Transformation und erklärte, die Vereinten Nationen würden eine breitere Anwendung dieses Entwicklungsmodells begrüßen.
From Barren Land to Prosperity: Fujian-Ningxia Partnership wurde am 5. Oktober auf dem CMG-Kanal CCTV-4 erstmals ausgestrahlt.
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