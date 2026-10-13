Börsenschock? Kursrutsch bei PNE Aktie - 13.10.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,67 % verliert die PNE Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die PNE Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,35 % wieder ab und notiert heute bei 6,6800€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

PNE AG ist ein Projektentwickler für Wind- und Solarparks an Land und auf See, inkl. Betriebsführung und Stromvermarktung. Fokus auf Full-Service-Wertschöpfungskette von Planung bis Betrieb, zunehmend als IPP mit eigenem Bestand. Konkurrenz: Encavis, Energiekontor, Ørsted, RWE Renewables. USP: Offshore-Expertise, breites Tech-Portfolio, Pipeline und IPP-Strategie („Clean Energy Solutions Provider“).

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei PNE, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -37,36 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -6,48 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PNE auf -34,32 %.

Zum Vergleich: Der SDAX notiert heute lediglich +0,10 % im Plus-Minus-Bereich. PNE entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

PNE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,48 % 1 Monat -8,48 % 3 Monate -37,36 % 1 Jahr -46,06 %

Informationen zur PNE Aktie

Stand: 13.10.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 510,65 Mio.EUR € wert.

Der Windparkprojektierer PNE erwartet wegen Verschiebungen einzelner Projekte in diesem Jahr deutlich weniger Gewinn. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte nun nur noch zwischen 60 und 75 Millionen Euro landen, wie der SDax …

EQS-News: PNE AG / Key word(s): Forecast PNE AG adjusts guidance for 2026 13.10.2026 / 18:20 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Corporate News PNE AG adjusts guidance for 2026 Project delays impact …

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Prognose PNE AG passt Ergebnisprognose für 2026 an 13.10.2026 / 18:20 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News PNE AG passt Ergebnisprognose für 2026 an …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Energiekontor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,21 %. Nordex notiert im Minus, mit -1,36 %. RWE notiert im Plus, mit +0,37 %.

Die Aktie von PNE erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -16,53 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,04 %, über 10 Jahre bei 13,26 %.

PNE Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.