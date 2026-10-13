ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 44 Euro - 'Sector Perform'
- RBC senkt Mercedes-Ziel vor Zahlen auf 44 Euro
- China-Auslieferungen sinken um fast ein Drittel
- Marge droht unter Zielspanne von 3 bis 5 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen zum dritten Quartal von 54 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Geschäfte auf dem chinesischen Markt seien nach wie vor der große Belastungsfaktor, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Dienstag. Die Auslieferungen seien dort zuletzt auf Jahressicht um fast ein Drittel zurückgegangen. Die Marge im Autogeschäft drohe unter die Zielspanne des Autobauers von 3 bis 5 Prozent zu fallen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 39,87 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 19:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +10,03 %/+75,04 % bedeutet.
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Hallo tn2017,
Aktienrückkauf " Stark" !!!
https://www.eqs-news.com/de/news/sonstige-kapitalmarktinformationen/mercedes-benz-group-ag-veroeffentlichung-einer-kapitalmarktinformation/94c9194b-5f3b-43cc-83a5-3ce3ff978807_de
Jetzt in dieser Lage, wo es um die Autoindustrie in Deutschland miserabel steht, fordert die IG Metall noch 5 % mehr Lohn. Und was haben die geraucht? Über Jahrzehnte haben die Beschäftigten in der Autoindustrie hohe und höchste Gehälter bezogen, man denke an das 5000 Euro Minimum Gehalt bei VW vor Jahren. Wo war da der Gerechtigkeitssinn in der Bevölkerung gegenüber anderen Beschäftigten im Handwerk und in der Industrie? Nun sollten dringend überfällige Reformen stattfinden und plötzlich geht es um Gerechtigkeit? Man müsste wahrscheinlich für jede Versicherungsart (Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung) noch ein entsprechendes Sondervermögen auflegen, um die Kritiker der nötigsten Reformen zu besänftigen. Man könnte natürlich auch Deutschland in eine Art DDR-Staat umwandeln, so wie wir in Berlin jetzt auf dem richtigen Weg sind, dann könnten wir uns diese ganzen Reformen sparen. Die Häuser in Ost-Berlin hatten auch alle Dächer, waren farblich aber ein bisschen eintönig.............