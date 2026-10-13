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    ANALYSE-FLASH

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    RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 44 Euro - 'Sector Perform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC senkt Mercedes-Ziel vor Zahlen auf 44 Euro
    • China-Auslieferungen sinken um fast ein Drittel
    • Marge droht unter Zielspanne von 3 bis 5 Prozent
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 44 Euro - 'Sector Perform'
    Foto: Matthias Balk - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen zum dritten Quartal von 54 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Geschäfte auf dem chinesischen Markt seien nach wie vor der große Belastungsfaktor, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Dienstag. Die Auslieferungen seien dort zuletzt auf Jahressicht um fast ein Drittel zurückgegangen. Die Marge im Autogeschäft drohe unter die Zielspanne des Autobauers von 3 bis 5 Prozent zu fallen./bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 39,87 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 19:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +10,03 %/+75,04 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 44,00, was eine Steigerung von +10,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdruck durch sinkende Verkäufe: Der Pkw-Absatz fiel im dritten Quartal um 8 %, in China um fast ein Drittel; auch das profitable Top-End-Segment verlor deutlich. Rekordverkäufe bei Elektroautos gelten als Lichtblick. Hohe Fahrzeugpreise und Finanzierungskosten werden als Absatzhemmnisse diskutiert. Markenstärke, Know-how und Dividende motivieren Nachkäufe. Beim Aktienrückkauf wird auf ein unverändertes wöchentliches Volumen verwiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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