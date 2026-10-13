Apple bringt neues Smarthome-Display nicht in die EU

CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple bringt wegen des Streits um den Zugang zu Nutzerdaten für KI-Rivalen sein neues Smarthome-Display nicht in der EU auf den Markt. Das Gerät mit dem Namen HomeView soll die Steuerung vernetzter Technik im Haushalt erleichtern, auch über die mit Künstlicher Intelligenz (KI) verbesserte Apple-Sprachassistentin Siri. Diese KI-Siri ist aber auf iPhone und iPad in der EU wegen der Kontroverse mit der EU-Kommission nicht verfügbar.

Kernpunkt des Streits ist der Zugang von KI-Rivalen zu Daten von Apple-Kunden. Die Kommission beharrt darauf, dass Apple gemäß dem Digitalgesetz DMA (Digital Markets Act) den Konkurrenten gleiche Zugangsmöglichkeiten geben muss, um das eigene Produkt nicht zu bevorteilen. Der Konzern lehnt das unter Verweis auf die Datensicherheit ab und zog es vor, die KI-Siri nicht in die Europäische Union zu bringen.