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    Marktgeflüster

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    KI-Blase: Anleihen zeigen schon nackte Panik!

    In genau drei Wochen die US-Zwischenwahlen - nun berichtet Bloomberg, dass Untersuchungen der Aufsichtsbehörden zu Insider-Handel aus der Trump-Regierung (vor allem bei Öl) durch die Trump-Regierung selbst gestoppt wurde

    KI-Aktien - vor allem Chip-Aktien - werden heute nach dem Blutbad beim südkoreanischen Kospi abverkauft. Aber viel krasser ist die Reaktion von KI-Anleihen (etwa Anleihen für Datencenter), die ein stetig steigendes Insolvenz-Risiko einpreisen. Der Nasdaq 100 dagegen kann seine anfänglichen Verluste wieder egalisieren - also leben Aktienmärkte und Anleihemärkte offensichtlich in zwei verschiedenen Welten! Morgen die Zahlen von ASML und TSMC - aber das sind die Schaufelverkäufer im KI-Goldrausch, während das eigentlich Entscheidende ist, ob die Goldsucher irgendwann Gold finden (also ihre KI-Investitionen durch Gewinne rechtfertigen). In genau drei Wochen die US-Zwischenwahlen - nun berichtet Bloomberg, dass Untersuchungen der Aufsichtsbehörden zu Insider-Handel aus der Trump-Regierung (vor allem bei Öl) durch die Trump-Regierung selbst gestoppt wurden. Unterdessen hat Trump nicht nur ein Problem mit dem Iran, sondern auch mit Saudi-Arabien, das durch die Huthis schwer unter Druck gerät..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster KI-Blase: Anleihen zeigen schon nackte Panik! KI-Aktien - vor allem Chip-Aktien - werden heute nach dem Blutbad beim südkoreanischen Kospi abverkauft. Aber viel krasser ist die Reaktion von KI-Anleihen (etwa Anleihen für Datencenter), die ein stetig steigendes Insolvenz-Risiko einpreisen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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