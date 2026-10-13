KI-Blase: Anleihen zeigen schon nackte Panik!

KI-Aktien - vor allem Chip-Aktien - werden heute nach dem Blutbad beim südkoreanischen Kospi abverkauft. Aber viel krasser ist die Reaktion von KI-Anleihen (etwa Anleihen für Datencenter), die ein stetig steigendes Insolvenz-Risiko einpreisen. Der Nasdaq 100 dagegen kann seine anfänglichen Verluste wieder egalisieren - also leben Aktienmärkte und Anleihemärkte offensichtlich in zwei verschiedenen Welten! Morgen die Zahlen von ASML und TSMC - aber das sind die Schaufelverkäufer im KI-Goldrausch, während das eigentlich Entscheidende ist, ob die Goldsucher irgendwann Gold finden (also ihre KI-Investitionen durch Gewinne rechtfertigen). In genau drei Wochen die US-Zwischenwahlen - nun berichtet Bloomberg, dass Untersuchungen der Aufsichtsbehörden zu Insider-Handel aus der Trump-Regierung (vor allem bei Öl) durch die Trump-Regierung selbst gestoppt wurden. Unterdessen hat Trump nicht nur ein Problem mit dem Iran, sondern auch mit Saudi-Arabien, das durch die Huthis schwer unter Druck gerät..

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