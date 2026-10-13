HelloFresh Aktie auf Höhenflug - 13.10.2026

Positive Vorzeichen bei HelloFresh: Der Kurs klettert um +6,31 % auf 2,8230€. Schon gestern ging es für die HelloFresh Aktie um +5,46 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 2,8230€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Der heutige Anstieg bei HelloFresh konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -24,07 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die HelloFresh Aktie damit um +19,47 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,77 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HelloFresh eine negative Entwicklung von -54,23 % erlebt.

Während HelloFresh heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,10 %. Damit gehört HelloFresh heute zu den auffälligeren Werten.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,47 % 1 Monat +3,77 % 3 Monate -24,07 % 1 Jahr -61,90 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Stand: 13.10.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 493,25 Mio.EUR € wert.

Wenig Bewegung bei den Indizes, deutliche Ausschläge bei Einzelwerten: Während nur der SDAX im Plus liegt, glänzt HelloFresh mit kräftigen Gewinnen. Vossloh gerät dagegen unter Druck.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,59 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,30 %. Delivery Hero notiert im Plus, mit +1,20 %.

Die Aktie von HelloFresh erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -52,96 %. Über 5 Jahre lag sie bei -48,97 %.

HelloFresh Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der HelloFresh Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HelloFresh Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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