Börsen Update
Börsen Update USA - 13.10. - US Tech 100 schwach -0,57 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht aktuell (19:59:34) bei 51.599,69 PKT und fällt um -0,46 %.
Top-Werte: Salesforce +1,95 %, IBM +1,56 %, Chevron Corporation +1,06 %, Verizon Communications +1,01 %, Boeing -1,82 %
Flop-Werte: Johnson & Johnson -6,58 %, Caterpillar -5,39 %, Merck & Co -2,19 %
Der US Tech 100 steht bei 30.497,23 PKT und verliert bisher -0,57 %.
Top-Werte: Meta Platforms (A) +2,33 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +1,38 %, Diamondback Energy +1,36 %, Moderna +1,26 %, T-Mobile US +1,03 %
Flop-Werte: Applied Materials -8,46 %, Micron Technology -5,39 %, Take-Two Interactive Software -5,36 %, SpaceX -4,60 %, Lam Research -4,51 %
Der US 500 steht bei 7.795,20 PKT und verliert bisher -0,15 %.
Top-Werte: CDW Corporation +4,46 %, Oracle +4,00 %, Valero Energy +3,95 %, Charter Communications Registered (A) +3,74 %, International Flavors & Fragrances +3,56 %
Flop-Werte: Applied Materials -8,46 %, Johnson & Johnson -6,58 %, Micron Technology -5,39 %, Caterpillar -5,39 %, Take-Two Interactive Software -5,36 %
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