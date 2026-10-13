IMMER WIE BEIM ERSTEN MAL, ABER NIE SO GROSSARTIG

MILAN, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- „Immer das erste Mal. Jedes Jahr eine neue Entdeckung." Unter diesem Motto eröffnete die EICMA heute in Mailand ihre 83. Ausgabe und setzte damit einen neuen Meilenstein in der Geschichte der Internationalen Zweiradausstellung.

Die 83. Ausgabe ist die größte, die jemals auf der Fiera Milano Rho stattgefunden hat: Zehn Ausstellungshallen, über 300.000 Quadratmeter, 754 Aussteller und 2.120 Marken aus 52 Ländern. Vom 3. bis 8. November, wobei die ersten beiden Tage für Presse und Fachbesucher reserviert sind.

Zum ersten Mal seit dem Umzug in die Fiera Milano Rho wird die EICMA zehn Messehallen belegen, eine mehr als im Jahr 2025, was sie zur größten Ausgabe macht, die jemals an diesem Ort stattgefunden hat. Die Ausstellung wird sich über mehr als 300.000 Quadratmeter erstrecken und 754 Aussteller und 2.120 Marken aus 52 Ländern begrüßen.

Die Zahlen bestätigen die globale Führungsrolle der EICMA: 74 % der teilnehmenden Marken sind international, während etwa 30 % der direkten Aussteller entweder wiederkehrende Unternehmen oder erstmalige Teilnehmer sind. Dieses bemerkenswerte Wachstum unterstreicht die strategische Rolle der EICMA als globale Plattform für Wirtschaft, Innovation und Motorradkultur.

Die Ausgabe 2026 bietet den Besuchern ein beispielloses Programm mit Ausstellungen, Rennen, Unterhaltung und immersiven Erlebnissen.

Zu den Höhepunkten zählt Speed Legends, eine außergewöhnliche Ausstellung, die die Geschichte der Königsklasse der MotoGP feiert. Die im Rahmen der Partnerschaft zwischen EICMA.SHIFT UP und MotoGP entwickelte Ausstellung präsentiert über 30 historische Rennmotorräder sowie die fünf MotoGP-Motorräder, die 2026 antreten werden, ergänzt durch interaktive Erlebnisse und eine eigene Gaming-Arena.

Die Rallye Dakar kehrt ebenfalls zurück, dank der erneuerten Partnerschaft mit ASO, und bringt historische und moderne Rallye-Motorräder sowie einen offiziellen Dakar-Container in Halle 22.

Außerhalb der Hallen wird MotoLive auf einer Fläche von über 60.000 Quadratmetern wieder spektakuläre Rennen und Unterhaltung bieten. Zu den Höhepunkten zählen Wettbewerbe mit Zweizylinder-Motorrädern, Freestyle Motocross, Trial-Vorführungen mit dem besonderen Gast *Toni Bou und das Champions Charity Race Legend, bei dem Motorsport-Ikonen wie Troy Bayliss, Marco Melandri und Stefan Everts zusammenkommen.

Besucher können außerdem kostenlose Probefahrten bei Y.U.M. – Your Urban Mobility mit über 40 Fahrzeugen unternehmen, während EICMA Adventouring und der Start-up-Bereich, unterstützt von der italienischen Handelsagentur, Abenteuertourismus und zukünftige Mobilitätslösungen präsentieren werden.

„Jede Ausgabe bringt etwas Neues und bewahrt gleichzeitig die Begeisterung für das erste Mal", sagte EICMA-Präsident Pietro Meda. „Unsere Mission ist es, Besucher immer wieder zu überraschen, Generationen zu verbinden und Mehrwert für die gesamte Branche zu schaffen."

EICMA-CEO Paolo Magri hob die internationale Stärke der Messe hervor: „Diese Zahlen beweisen die anhaltende Fähigkeit der EICMA, Investitionen anzuziehen, neue Unternehmen willkommen zu heißen und die globale Motorradindustrie zu repräsentieren."

Ein umfassender Mobilitätsplan, der gemeinsam mit ATM, Trenord und der Stadt Mailand entwickelt wurde, wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und rund 15.000 kostenlosen Parkplätzen erleichtern.

Die EICMA 2026 findet vom 3. bis 8. November statt, mit Presse- und Fachbesuchertagen am 3. und 4. November und Publikumsöffnung vom 5. bis 8. November.

Tickets sind erhältlich unter www.eicma.it.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/eicma-2026-immer-wie-beim-ersten-mal-aber-nie-so-grossartig-302907460.html