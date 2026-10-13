JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Triebwerksbauer dürfte insgesamt gut abgeschnitten haben, schrieb Chloe Lemarie in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dies sollte das Vertrauen der Anleger weiter stärken, dass der Konzern das obere Ende seiner Prognose für das Geschäftsjahr erreichen könne./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 349,3EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 460

Kursziel alt: 460

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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