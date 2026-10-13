ANALYSE-FLASH
RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 265 Dollar
- RBC belässt Boeing auf Outperform, Ziel 265 Dollar
- Boeing liefert 43 Max und acht 787 im September aus
- Max und 787 sind zentral für den freien Cashflow
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Anstieg im Vergleich zum Vormonat auf 43 Max-Flugzeuge und 8 Flugzeuge des Typs 787 sei insgesamt positiv für die Marktstimmung, da der Flugzeugbauer für dieses Jahr mit stabileren Auslieferungsraten rechne, schrieb Ken Herbert am Dienstag. Beide Modelle seien auch entscheidend für die Erwirtschaftung des freien Barmittelzuflusses./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 12:20 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 166,7 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 20:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 298,00USD was eine Bandbreite von +59,06 %/+78,87 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 265 US-Dollar
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Community Beiträge zu Boeing - 850471 - US0970231058
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Für die Zukunft ist Boeing Rüstung gut positioniert mit der F47 und dem neuen Jet. Man sollte allerdings das Talent von Boeing nicht unterschätzen, eine gute Sache zu vermasseln. Airforce 1, Starliner, Boeing 777 .... alles tolle Sachen am Anfang. Aber leider nur Fässer ohne Boden am Ende.
https://www.cnbc.com/2026/09/29/boeing-fighter-contract-pent…
Einsteigen? In die Aktie oder in die Flieger? :)