CDW Corporation Aktie weiter aufwärts - +4,89 % - 13.10.2026

Es geht bergauf für CDW Corporation: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +4,89 % und steht bei 135,18€. Schon gestern ging es für die CDW Corporation Aktie um +1,48 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 135,18€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

CDW Corporation ist ein führender IT-Reseller und -Dienstleister für Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen in Nordamerika. Angebot: Hardware, Software, Cloud-, Security- und Managed-Services. Starke Marktstellung durch breites Portfolio, Herstellerbeziehungen und Lösungsberatung. Wichtige Wettbewerber: SHI, Insight, Softchoice, Connection. USP: Skalierung, vertikale Spezialisierung, Beschaffungs- und Integrationskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +7,10 % bei CDW Corporation.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,15 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +16,89 % gewonnen.

Während CDW Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,05 %. Damit gehört CDW Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

CDW Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,51 % 1 Monat +2,15 % 3 Monate +7,10 % 1 Jahr +8,53 %

Informationen zur CDW Corporation Aktie

Stand: 13.10.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 125 Mio. CDW Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,93 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,77 %. HP notiert im Plus, mit +3,32 %. Dell Technologies Registered (C) notiert im Minus, mit -1,12 %.

Die Aktie von CDW Corporation erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -13,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,70 %.

CDW Corporation Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CDW Corporation Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CDW Corporation Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.