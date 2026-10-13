🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCDW Corporation AktievorwärtsNachrichten zu CDW Corporation

    Besonders beachtet!

    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    CDW Corporation Aktie weiter aufwärts - +4,89 % - 13.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CDW Corporation Aktie bisher um +4,89 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CDW Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - CDW Corporation Aktie weiter aufwärts - +4,89 % - 13.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CDW Corporation ist ein führender IT-Reseller und -Dienstleister für Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen in Nordamerika. Angebot: Hardware, Software, Cloud-, Security- und Managed-Services. Starke Marktstellung durch breites Portfolio, Herstellerbeziehungen und Lösungsberatung. Wichtige Wettbewerber: SHI, Insight, Softchoice, Connection. USP: Skalierung, vertikale Spezialisierung, Beschaffungs- und Integrationskompetenz.

    CDW Corporation Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 13.10.2026

    Es geht bergauf für CDW Corporation: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +4,89 % und steht bei 135,18. Schon gestern ging es für die CDW Corporation Aktie um +1,48 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 135,18. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    7.283,03€
    Basispreis
    4,68
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.350,00€
    Basispreis
    4,60
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +7,10 % bei CDW Corporation.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,15 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +16,89 % gewonnen.

    Während CDW Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,05 %. Damit gehört CDW Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

    CDW Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,51 %
    1 Monat +2,15 %
    3 Monate +7,10 %
    1 Jahr +8,53 %
    Stand: 13.10.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur CDW Corporation Aktie

    Es gibt 125 Mio. CDW Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,93 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 13.10. - US Tech 100 schwach -0,57 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,77 %. HP notiert im Plus, mit +3,32 %. Dell Technologies Registered (C) notiert im Minus, mit -1,12 %.

    Die Aktie von CDW Corporation erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -13,22 %. Über 5 Jahre lag sie bei -2,70 %.

    CDW Corporation Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CDW Corporation Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CDW Corporation Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    CDW Corporation

    +5,08 %
    +10,08 %
    -0,82 %
    +5,48 %
    +4,61 %
    -32,98 %
    -12,12 %
    +843,77 %
    ISIN:US12514G1085WKN:A1W0KL
    CDW Corporation direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! CDW Corporation Aktie weiter aufwärts - +4,89 % - 13.10.2026 Am heutigen Handelstag konnte die CDW Corporation Aktie bisher um +4,89 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CDW Corporation Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     