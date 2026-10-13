JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 8100 auf 7950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In China mangele es im laufenden und im kommenden Quartal an Impulsen mit Blick auf solche Konjunkturprogramme, die auf eine Ankurbelung der Anlageinvestitionen in Sachwerte abzielten, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Insofern sehe er für den Rohstoffkonzern weder unmittelbare positive Kurstreiber noch ein überzeugendes Aufwärtspotenzial in Richtung des fairen Werts./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 83,42EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 20:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 79,5
Kursziel alt: 81
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Dominic O'Kane
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 79,5
Kursziel alt: 81
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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