Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.10.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Micron Technology
Tagesperformance: -5,18 %
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 2
Performance 1M: -0,53 %
Performance 1M: -0,53 %
SpaceX
Tagesperformance: -4,50 %
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 3
Performance 1M: +7,68 %
Performance 1M: +7,68 %
? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um berichtete Kursgewinne seit Ablauf der Lock-up-Frist am 6. August und die Prognose von 300 Dollar binnen zwölf Monaten. Diskutiert werden eine mögliche Tesla-Fusion und künftige KGVs. Einer genannten Bewertung von 1,9 Billionen Dollar stehen laut Beiträgen fehlende Profitabilität und 40 Milliarden Dollar neue Schulden gegenüber. Weitere Themen sind Chancen durch KI-Infrastruktur, die Beschaffung von Nvidia-GPUs und Risiken für Starlink durch russische Satelliten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SpaceX eingestellt.
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -4,10 %
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 4
Performance 1M: +20,53 %
Performance 1M: +20,53 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 5
Performance 1M: +5,29 %
Performance 1M: +5,29 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 6
Performance 1M: -1,87 %
Performance 1M: -1,87 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,87 %
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 7
Performance 1M: +2,81 %
Performance 1M: +2,81 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 8
Performance 1M: -10,45 %
Performance 1M: -10,45 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 9
Performance 1M: -5,45 %
Performance 1M: -5,45 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -3,49 %
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 10
Performance 1M: +4,64 %
Performance 1M: +4,64 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: -3,22 %
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 11
Performance 1M: +4,87 %
Performance 1M: +4,87 %
Western Digital
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 12
Performance 1M: -13,06 %
Performance 1M: -13,06 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 13
Performance 1M: -8,11 %
Performance 1M: -8,11 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,64 %
Tagesperformance: +2,64 %
Platz 14
Performance 1M: +22,27 %
Performance 1M: +22,27 %
Teradyne
Tagesperformance: -2,54 %
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 15
Performance 1M: +2,69 %
Performance 1M: +2,69 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 16
Performance 1M: -7,83 %
Performance 1M: -7,83 %
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