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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 13.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 13.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,62 %.

    Johnson & Johnson
    Tagesperformance: -6,04 %
    Platz 2
    Performance 1M: -4,03 %
    Chart Johnson & Johnson
    ISIN: US4781601046
    WKN: 853260
    Die Johnson & Johnson Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,04 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -5,14 %
    Platz 3
    Performance 1M: -0,53 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,14 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und die Frage, ob dieser übertrieben ist. Als Belastungen gelten Chinas mögliche Konkurrenz und Preisdruck, Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Ausgaben sowie anstehende Branchenergebnisse. Dem stehen Erwartungen steigender Speicher-Nachfrage und DRAM-/NAND-Preise sowie ein stark ausgeweitetes Aktienrückkaufprogramm gegenüber. Auch ein möglicher Taiwan-Streik sorgt für Unsicherheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Citigroup
    Tagesperformance: -4,88 %
    Platz 4
    Performance 1M: -5,57 %
    Chart Citigroup
    ISIN: US1729674242
    WKN: A1H92V
    Die Citigroup Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,88 %.

    CDW Corporation
    Tagesperformance: +4,79 %
    Platz 5
    Performance 1M: +2,15 %
    Chart CDW Corporation
    ISIN: US12514G1085
    WKN: A1W0KL
    Die CDW Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,79 %.

    Domino's Pizza
    Tagesperformance: -4,65 %
    Platz 6
    Performance 1M: -0,74 %
    Chart Domino's Pizza
    ISIN: US25754A2015
    WKN: A0B6VQ
    Die Domino's Pizza Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,65 %.

    KKR
    Tagesperformance: -4,43 %
    Platz 7
    Performance 1M: -10,04 %
    Chart KKR
    ISIN: US48251W1045
    WKN: A2LQV6
    Die KKR Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,43 %.

    EchoStar Registered (A)
    Tagesperformance: -4,39 %
    Platz 8
    Performance 1M: +2,21 %
    Chart EchoStar Registered (A)
    ISIN: US2787681061
    WKN: A0NDYQ
    Die EchoStar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,39 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +4,35 %
    Platz 9
    Performance 1M: -23,60 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,35 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 10
    Performance 1M: +20,53 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    International Flavors & Fragrances
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 11
    Performance 1M: +8,67 %
    Chart International Flavors & Fragrances
    ISIN: US4595061015
    WKN: 853881
    Die International Flavors & Fragrances Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    Caterpillar
    Tagesperformance: -3,99 %
    Platz 12
    Performance 1M: -3,18 %
    Chart Caterpillar
    ISIN: US1491231015
    WKN: 850598
    Die Caterpillar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,99 %.

    Oracle
    Tagesperformance: +3,99 %
    Platz 13
    Performance 1M: -0,42 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,99 %.

    Vertex Pharmaceuticals
    Tagesperformance: -3,98 %
    Platz 14
    Performance 1M: -1,87 %
    Chart Vertex Pharmaceuticals
    ISIN: US92532F1003
    WKN: 882807
    Die Vertex Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,98 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: -3,89 %
    Platz 15
    Performance 1M: +5,29 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,89 %.

    Blackstone
    Tagesperformance: -3,89 %
    Platz 16
    Performance 1M: -11,58 %
    Chart Blackstone
    ISIN: US09260D1072
    WKN: A2PM4W
    Die Blackstone Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,89 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -3,89 %
    Platz 17
    Performance 1M: +2,81 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,89 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -3,66 %
    Platz 18
    Performance 1M: -5,45 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,66 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: -3,62 %
    Platz 19
    Performance 1M: +5,85 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    Expand Energy Corporation
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 20
    Performance 1M: +1,78 %
    Chart Expand Energy Corporation
    ISIN: US1651677353
    WKN: A2QPFF
    Die Expand Energy Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: +3,53 %
    Platz 21
    Performance 1M: +20,16 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,53 %.

    First Solar
    Tagesperformance: +3,47 %
    Platz 22
    Performance 1M: -7,17 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: +3,46 %
    Platz 23
    Performance 1M: -9,14 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,46 %.

    HP
    Tagesperformance: +3,42 %
    Platz 24
    Performance 1M: -10,05 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,42 %.

    Garmin
    Tagesperformance: +3,26 %
    Platz 25
    Performance 1M: +1,35 %
    Chart Garmin
    ISIN: CH0114405324
    WKN: A1C06B
    Die Garmin Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,26 %.

    Darden Restaurants
    Tagesperformance: +3,23 %
    Platz 26
    Performance 1M: +2,46 %
    Chart Darden Restaurants
    ISIN: US2371941053
    WKN: 895738
    Die Darden Restaurants Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,23 %.

    Franklin Resources
    Tagesperformance: -3,15 %
    Platz 27
    Performance 1M: -5,02 %
    Chart Franklin Resources
    ISIN: US3546131018
    WKN: 870315
    Die Franklin Resources Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,15 %.

    Cognizant Technology Solutions (A)
    Tagesperformance: +3,12 %
    Platz 28
    Performance 1M: +6,85 %
    Chart Cognizant Technology Solutions (A)
    ISIN: US1924461023
    WKN: 915272
    Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,12 %.

    Erie Indemnity (A)
    Tagesperformance: +2,99 %
    Platz 29
    Performance 1M: -1,90 %
    Chart Erie Indemnity (A)
    ISIN: US29530P1021
    WKN: 919562
    Die Erie Indemnity (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,99 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -2,99 %
    Platz 30
    Performance 1M: -13,06 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,99 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -2,96 %
    Platz 31
    Performance 1M: -8,11 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,96 %.

    Apollo Global Management
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 32
    Performance 1M: -7,52 %
    Chart Apollo Global Management
    ISIN: US03769M1062
    WKN: A3DB5F
    Die Apollo Global Management Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    Archer Daniels Midland Company
    Tagesperformance: +2,90 %
    Platz 33
    Performance 1M: -0,71 %
    Chart Archer Daniels Midland Company
    ISIN: US0394831020
    WKN: 854161
    Die Archer Daniels Midland Company Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,90 %.

    Wells Fargo
    Tagesperformance: -2,89 %
    Platz 34
    Performance 1M: -6,76 %
    Chart Wells Fargo
    ISIN: US9497461015
    WKN: 857949
    Die Wells Fargo Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,89 %.

    Phillips 66
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 35
    Performance 1M: +15,81 %
    Chart Phillips 66
    ISIN: US7185461040
    WKN: A1JWQU
    Die Phillips 66 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    Centene
    Tagesperformance: +2,68 %
    Platz 36
    Performance 1M: +8,07 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,68 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +2,65 %
    Platz 37
    Performance 1M: +22,27 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,65 %.

    Fidelity National Information Services
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 38
    Performance 1M: -3,89 %
    Chart Fidelity National Information Services
    ISIN: US31620M1062
    WKN: A0H1FP
    Die Fidelity National Information Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

    Marathon Petroleum Corporation
    Tagesperformance: +2,59 %
    Platz 39
    Performance 1M: +23,70 %
    Chart Marathon Petroleum Corporation
    ISIN: US56585A1025
    WKN: A1JEXK
    Die Marathon Petroleum Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,59 %.

    Bunge Global
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 40
    Performance 1M: -9,02 %
    Chart Bunge Global
    ISIN: CH1300646267
    WKN: A3EYCJ
    Die Bunge Global Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 13.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 13.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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