Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 13.10.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Johnson & Johnson
Tagesperformance: -6,04 %
Tagesperformance: -6,04 %
Platz 2
Performance 1M: -4,03 %
Performance 1M: -4,03 %
Micron Technology
Tagesperformance: -5,14 %
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 3
Performance 1M: -0,53 %
Performance 1M: -0,53 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang und die Frage, ob dieser übertrieben ist. Als Belastungen gelten Chinas mögliche Konkurrenz und Preisdruck, Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Ausgaben sowie anstehende Branchenergebnisse. Dem stehen Erwartungen steigender Speicher-Nachfrage und DRAM-/NAND-Preise sowie ein stark ausgeweitetes Aktienrückkaufprogramm gegenüber. Auch ein möglicher Taiwan-Streik sorgt für Unsicherheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Citigroup
Tagesperformance: -4,88 %
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 4
Performance 1M: -5,57 %
Performance 1M: -5,57 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +4,79 %
Tagesperformance: +4,79 %
Platz 5
Performance 1M: +2,15 %
Performance 1M: +2,15 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: -4,65 %
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 6
Performance 1M: -0,74 %
Performance 1M: -0,74 %
KKR
Tagesperformance: -4,43 %
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 7
Performance 1M: -10,04 %
Performance 1M: -10,04 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 8
Performance 1M: +2,21 %
Performance 1M: +2,21 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +4,35 %
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 9
Performance 1M: -23,60 %
Performance 1M: -23,60 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 10
Performance 1M: +20,53 %
Performance 1M: +20,53 %
International Flavors & Fragrances
Tagesperformance: +4,10 %
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 11
Performance 1M: +8,67 %
Performance 1M: +8,67 %
Caterpillar
Tagesperformance: -3,99 %
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 12
Performance 1M: -3,18 %
Performance 1M: -3,18 %
Oracle
Tagesperformance: +3,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 13
Performance 1M: -0,42 %
Performance 1M: -0,42 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,98 %
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 14
Performance 1M: -1,87 %
Performance 1M: -1,87 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 15
Performance 1M: +5,29 %
Performance 1M: +5,29 %
Blackstone
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 16
Performance 1M: -11,58 %
Performance 1M: -11,58 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 17
Performance 1M: +2,81 %
Performance 1M: +2,81 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 18
Performance 1M: -5,45 %
Performance 1M: -5,45 %
Arista Networks
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 19
Performance 1M: +5,85 %
Performance 1M: +5,85 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 20
Performance 1M: +1,78 %
Performance 1M: +1,78 %
Valero Energy
Tagesperformance: +3,53 %
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 21
Performance 1M: +20,16 %
Performance 1M: +20,16 %
First Solar
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 22
Performance 1M: -7,17 %
Performance 1M: -7,17 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +3,46 %
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 23
Performance 1M: -9,14 %
Performance 1M: -9,14 %
HP
Tagesperformance: +3,42 %
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 24
Performance 1M: -10,05 %
Performance 1M: -10,05 %
Garmin
Tagesperformance: +3,26 %
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 25
Performance 1M: +1,35 %
Performance 1M: +1,35 %
Darden Restaurants
Tagesperformance: +3,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 26
Performance 1M: +2,46 %
Performance 1M: +2,46 %
Franklin Resources
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 27
Performance 1M: -5,02 %
Performance 1M: -5,02 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 28
Performance 1M: +6,85 %
Performance 1M: +6,85 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +2,99 %
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 29
Performance 1M: -1,90 %
Performance 1M: -1,90 %
Western Digital
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 30
Performance 1M: -13,06 %
Performance 1M: -13,06 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 31
Performance 1M: -8,11 %
Performance 1M: -8,11 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: -2,93 %
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 32
Performance 1M: -7,52 %
Performance 1M: -7,52 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 33
Performance 1M: -0,71 %
Performance 1M: -0,71 %
Wells Fargo
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 34
Performance 1M: -6,76 %
Performance 1M: -6,76 %
Phillips 66
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 35
Performance 1M: +15,81 %
Performance 1M: +15,81 %
Centene
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 36
Performance 1M: +8,07 %
Performance 1M: +8,07 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 37
Performance 1M: +22,27 %
Performance 1M: +22,27 %
Fidelity National Information Services
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 38
Performance 1M: -3,89 %
Performance 1M: -3,89 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 39
Performance 1M: +23,70 %
Performance 1M: +23,70 %
Bunge Global
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 40
Performance 1M: -9,02 %
Performance 1M: -9,02 %
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