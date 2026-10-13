JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 7950 Pence - 'Neutral'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 83,42 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 21:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6109. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7.950,00GBP was eine Bandbreite von -22,00 %/+9.440,38 % bedeutet.