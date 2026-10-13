ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Rio Tinto auf 7950 Pence - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Rio-Tintos Kursziel auf 7950 Pence
- China fehlen Impulse für Anlageinvestitionen
- Neutral: keine Kurstreiber, kaum Aufwärtspotenzial
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 8100 auf 7950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In China mangele es im laufenden und im kommenden Quartal an Impulsen mit Blick auf solche Konjunkturprogramme, die auf eine Ankurbelung der Anlageinvestitionen in Sachwerte abzielten, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Insofern sehe er für den Rohstoffkonzern weder unmittelbare positive Kurstreiber noch ein überzeugendes Aufwärtspotenzial in Richtung des fairen Werts./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:01 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 83,42 auf Tradegate (13. Oktober 2026, 21:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6109. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7.950,00GBP was eine Bandbreite von -22,00 %/+9.440,38 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 7950 Euro
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Community Beiträge zu Rio Tinto - 852147 - GB0007188757
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https://seekingalpha.com/news/4647361-rio-tinto-gets-up-to-995m-defense-logistics-deal-details-inside
Ich gehe davon aus, dass die Rohstoffpreise weiter steigen, vor allem für Kupfer.
Heute starker Kursrückgang um etwa 6 % wegen ex Dividende USD 2,11.