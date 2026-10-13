JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen (VW) vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er rechne mit einem Umsatz von 78 Milliarden Euro, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Bei der anschließenden Telefonkonferenz dürfte es darum gehen, über die Wertberichtigungen hinauszuschauen und sich ein Bild von der Ertrags- und Cashflow-Entwicklung des Autobauers im kommenden Geschäftsjahr zu machen. Chancen könnten sich aus der Stärke des China-Geschäfts und der Fähigkeit ergeben, bewährte Verfahren aus China nach Europa zu übertragen. Dadurch werde VW technologisch insgesamt wettbewerbsfähiger./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 68,48EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 21:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
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