JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen (VW) vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er rechne mit einem Umsatz von 78 Milliarden Euro, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Bei der anschließenden Telefonkonferenz dürfte es darum gehen, über die Wertberichtigungen hinauszuschauen und sich ein Bild von der Ertrags- und Cashflow-Entwicklung des Autobauers im kommenden Geschäftsjahr zu machen. Chancen könnten sich aus der Stärke des China-Geschäfts und der Fähigkeit ergeben, bewährte Verfahren aus China nach Europa zu übertragen. Dadurch werde VW technologisch insgesamt wettbewerbsfähiger./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 68,48EUR auf Tradegate (13. Oktober 2026, 21:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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