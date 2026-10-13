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    Besonders beachtet!

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    Evonik Industries Aktie heute im Plus - 13.10.2026

    Kursbewegung von +2,72 % bei Evonik Industries am 13.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Evonik Industries Aktie heute im Plus - 13.10.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

    Evonik Industries Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.10.2026

    Die Evonik Industries Aktie notiert aktuell bei 21,540 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,72 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,570  entspricht. Die Evonik Industries Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,43 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +2,72 % hinzu. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Evonik Industries einen Gewinn von +31,94 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,45 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Evonik Industries +61,23 % gewonnen.

    Während Evonik Industries heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,28 %.

    Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,46 %
    1 Monat +20,45 %
    3 Monate +31,94 %
    1 Jahr +49,88 %
    Stand: 13.10.2026, 22:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Evonik Industries Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Übernahme durch BASF und Spekulationen über ein höheres Angebot von 24 bis 25 Euro oder mehr. Themen sind die industrielle Logik, die abwartende RAG-Stiftung, politische Hürden und mögliche Standortgarantien. Skeptiker befürchten Kursverluste bei einem Scheitern und verweisen auf schwache Zahlen sowie Dividendenkürzungen. Eine Bewertung von 8 bis 11 Euro wird kontrovers diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evonik Industries eingestellt.

    Zur Evonik Industries Diskussion

    Informationen zur Evonik Industries Aktie

    Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,03 Mrd.EUR € wert.

    DAX kaum bewegt – HelloFresh springt 6,48 %, Vossloh verliert 7,36 %


    Wenig Bewegung bei den Indizes, deutliche Ausschläge bei Einzelwerten: Während nur der SDAX im Plus liegt, glänzt HelloFresh mit kräftigen Gewinnen. Vossloh gerät dagegen unter Druck.

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    Börsenstart Europa - 13.10. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Clariant notiert im Plus, mit +1,95 %. Lanxess notiert im Minus, mit -0,98 %. Wacker Chemie legt um +1,66 % zu Covestro notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

    Die Aktie von Evonik Industries erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,85 %, über 10 Jahre bei -3,13 %.

    Evonik Industries Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Evonik Industries Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Evonik Industries Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Evonik Industries

    +2,67 %
    +3,46 %
    +20,45 %
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    +49,88 %
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    -21,56 %
    -25,87 %
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    ISIN:DE000EVNK013WKN:EVNK01
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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