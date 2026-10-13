Evonik Industries Aktie heute im Plus - 13.10.2026

Die Evonik Industries Aktie notiert aktuell bei 21,540€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,72 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,570 € entspricht. Die Evonik Industries Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,43 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +2,72 % hinzu. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Evonik Industries ist ein Spezialchemiekonzern mit Fokus auf hochwertige Additive, Spezialpolymere, Tierernährung, Healthcare- und Performance-Materialien. Starke Position in Nischenmärkten, u.a. Automotive, Bau, Konsumgüter, Pharma. Wichtige Wettbewerber: BASF, Clariant, DSM, Arkema, Lanxess. USP: hohe F&E-Intensität, anwendungsnahe Lösungen, Fokus auf margenstarke Spezialchemie statt Massenchemie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Evonik Industries einen Gewinn von +31,94 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,45 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Evonik Industries +61,23 % gewonnen.

Während Evonik Industries heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,28 %.

Evonik Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,46 % 1 Monat +20,45 % 3 Monate +31,94 % 1 Jahr +49,88 %

? wallstreetONLINE-Community zur Evonik Industries Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 13.10.2026, 22:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Übernahme durch BASF und Spekulationen über ein höheres Angebot von 24 bis 25 Euro oder mehr. Themen sind die industrielle Logik, die abwartende RAG-Stiftung, politische Hürden und mögliche Standortgarantien. Skeptiker befürchten Kursverluste bei einem Scheitern und verweisen auf schwache Zahlen sowie Dividendenkürzungen. Eine Bewertung von 8 bis 11 Euro wird kontrovers diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evonik Industries eingestellt.

Informationen zur Evonik Industries Aktie

Es gibt 466 Mio. Evonik Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,03 Mrd.EUR € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Clariant notiert im Plus, mit +1,95 %. Lanxess notiert im Minus, mit -0,98 %. Wacker Chemie legt um +1,66 % zu Covestro notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Die Aktie von Evonik Industries erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,85 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,85 %, über 10 Jahre bei -3,13 %.

Evonik Industries Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Evonik Industries Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Evonik Industries Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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