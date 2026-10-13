Aktien New York Schluss
Leichte Verluste - Geschäftszahlen und Tech-Schwäche
- Techverluste und Zahlen trübten die Börsenstimmung
- Williams hält 2026 eine weitere Zinserhöhung für möglich
- Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones gaben leicht nach
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist der Handel auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt gewesen. Erneute, teils deutliche Verluste bei Technologiewerten und durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen trübten die Stimmung. Im späten Handel stützten Aussagen eines Geldpolitikers den Aktienmarkt. Der Präsident der Fed-Bank von New York, John Williams, hält in diesem Jahr zwar wegen der hohen Teuerung noch eine weitere Zinserhöhung für angemessen, glaubt jedoch nicht, dass 2027 eine erneute Anhebung der Zinsen notwendig sein wird. Unter dem Strich gaben die wichtigsten Indizes leicht nach.
Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,31 Prozent auf 30.569,480 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel geringfügig auf 7.805,45 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,35 Prozent auf 51.670,10 Punkte./la/he
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Versicherungen Skandinavien
Guten Abend
Im Sommer war ich auch recht beschäftigt, aber jetzt möchte ich mal wieder etwas teilen.
Wir sehen eine steiler werdende Zinskurve, das sollte attraktiv für Versicherungen sein. Also habe ich mir einmal Versicherungen in Skandinavien angeschaut.
·Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (SFAB.ST)
·Sampo Oyj (SAMPO.HE)
·Protector Forsikring ASA (PROT.OL)
·Gjensidige Forsikring ASA (GJF.OL)
·Tryg A/S (TRYG.CO)
·Alm. Brand A/S (ALMB.CO)
Die sechs Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ertragstreiber:
Sampo ist ein nordischer Mehrspartenversicherer (mit If und Topdanmark) und zudem in Großbritannien mit Hastings vertreten; das Unternehmen verfügt über die breiteste Plattform.
Tryg und Gjensidige sind skandinavische Mehrspartenversicherer mit Schwerpunkt auf Privatkunden.
Alm. Brand ist ein dänischer Versicherer, der derzeit noch die Integration von Codan vollzieht; das Unternehmen ist am stärksten im Bereich der dänischen Arbeitsunfallversicherung engagiert.
Protector ist auf das Gewerbe- und öffentliche Geschäft spezialisiert und wächst durch die Zusammenarbeit mit Maklern in Großbritannien und Frankreich; das Unternehmen weist eine höhere Volatilität auf und hält einen größeren Aktienbestand.
Solid ist ein auf Nischen und Kooperationsgeschäfte (Affinity Business) spezialisierter Versicherer, der Garantien, Assistance-Leistungen und Restschuldversicherungen über Partner vertreibt; die Combined Ratio ist zwar höher, doch das Geschäftsmodell erfordert nur wenig Kapital.
Umsatzerwartungen
|
|2026e
|2027e
|2028e
|Sampo
|8%
|6%
|5%
|Gjensidige
|9%
|6%
|5%
|Protector
|9%
|8%
|8%
|Tryg
|3.5%
|3.5%
|3.5%
|Alm. Brand
|4%
|3.5%
|3.5%
|Solid
|1.5%
|4%
|4%
Solvency II Ratio
Tryg hat die absolut höchsten Werte beim Solvency Ratio, es gib allerdings einen Refianzierungseffekt, da eine Anleihe im November 2025 ausgegeben und eine alte Anleihe im Februar 2026 refinanziert wurde. Das Anlageportfolio von Tryg ist weitgehend zinsneutral.
Gjensidige hat die größten absoluten Puffer
Sampo weist die niedrigste Quote auf, die nahe der Mitte des Zielbereichs von 150–190 % liegt.
Auf der mittleren Zeitachse liegt ebenfalls Protector (-384%) vorn, vor Solid (+72%), Alm Brand (+325), Gjensidige (+32%), im Minus notieren Sampo (-2.3%) und Tryg (- 2.75%)
Simply Wallstreet: Sampo Oyj
Simply Wallstreet Tryg
Summary
Mein Fazit: Sampo ist die beste Wahl unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses.
Schöne Grüße aus New York!
Dividendenstatistik September 2026
im Gesamtjahr 19,7% über Vorjahr – im September 26,9%...es gab zwei September-Zahler, die im Vorjahr erst im Oktober kamen.
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Advanced Info Service
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bangkok Bank
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bangkok Dusit Medical Services
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Bank of Hawaii
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Banpu
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png BHP
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png Bumitama
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bumrungrad Hospital
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png BW LPG
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Charoen Pokhpand
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Chevron
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Clearway Energy
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Conagra
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Contact Energy
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Dow Inc
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png First Hawaii Bank
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/bm.png Flex LNG
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Fortescue
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gaming and Leisure Properties
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Heartland Bank
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Hershey
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Indorama Ventures
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png International Seaways
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Johnson & Johnson
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Kiatnakin
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png L3 Harris
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Lockheed Martin
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png LTC
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Main Street Capital
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png McDonalds
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Minor International
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Next Era
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png PTT GC
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Ratch
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Raytheon
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Regis Healthcare
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Rio Tinto
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Supalai
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Thai Tap Water
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Thai Union
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Tisco
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png TMB
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Weyershauser
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Woodside Energy