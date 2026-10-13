ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Leichte Verluste - Zahlen und Tech-Schwäche
- US-Börsen verlieren leicht, Techwerte unter Druck
- Fed-Vertreter sieht 2027 keine weitere Zinserhöhung
- Visa steigt, während J&J und Chipwerte deutlich fallen
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist der Handel auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt gewesen. Erneute, teils deutliche Verluste bei Technologiewerten und durchwachsene Geschäftszahlen von Unternehmen trübten die Stimmung. Im späten Handel stützten Aussagen eines Geldpolitikers den Aktienmarkt. Der Präsident der Fed-Bank von New York, John Williams, hält in diesem Jahr zwar wegen der hohen Teuerung noch eine weitere Zinserhöhung für angemessen, glaubt jedoch nicht, dass 2027 eine erneute Anhebung der Zinsen notwendig sein wird. Unter dem Strich gaben die wichtigsten Indizes leicht nach.
Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,31 Prozent auf 30.569,480 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel geringfügig auf 7.805,45 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,35 Prozent auf 51.670,10 Punkte.
Am Tag der großen Banken schlug sich Goldman Sachs an der Börse noch vergleichsweise gut. Das Investmenthaus hatte im vergangenen Quartal im Aktienhandel deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Damit gaben die Papiere nur leicht nach.
Die Titel von JPMorgan fielen um 0,9 Prozent. Der Gewinn je Aktie sei zwar hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Analyst Gerard Cassidy von der kanadischen Bank RBC. Im Detail aber lobte der Experte das Zahlenwerk. So seien die Nettozinserträge höher ausgefallen als erwartet und die Rückstellungen niedriger als angenommen.
Für die Anteilscheine von Citigroup ging es um 5,6 Prozent nach unten. Die Analysten von Evercore ISI schrieben, die positive Dynamik habe sich zwar im dritten Quartal fortgesetzt, doch Anleger könnten das unveränderte Ziel für die Rentabilität in Frage stellen.
Die Anleger von Wells Fargo mussten ein Minus von 3,1 Prozent verkraften. Anders als JPMorgan-Chef Jamie Dimon hatte Wells-Fargo-Chef Charlie Scharf seine Erwartungen an den Zinsüberschuss in diesem Jahr nicht nach oben geschraubt.
Derweil hatten die Aktien von Visa im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht und schlossen 1,7 Prozent im Plus. Das Finanzdienstleistungsunternehmen hatte die Genehmigung erhalten, in China mit den Vorbereitungen für den Aufbau eines inländischen Bankkarten-Clearinggeschäfts zu beginnen. Analysten werteten dies als positive Entwicklung, wiesen jedoch auf den langwierigen Genehmigungsprozess hin.
Außerhalb des Finanzsektors kamen die Geschäftszahlen von Johnson & Johnson schlecht an, die Titel sackten am Dow-Ende um 5,7 Prozent ab. Als Belastung verwiesen Börsianer auf Rückstellungen, nachdem der Medizin- und Pharmakonzern im jahrelangen Rechtsstreit um angeblich krebserregende, auf dem Schichtsilikat Talk basierende Produkte einem milliardenschweren Vergleich zugestimmt hatte.
Unter den Technologiewerten sorgten sich Anleger um Konkurrenz aus China. Einem Zeitungsbericht zufolge macht Chinas Speicherchip-Hersteller CXMT große technologische Fortschritte. Das hatte bereits in Asien und Europa auf der Chip-Branche gelastet. In New York büßten etwa die Aktien von Micron 3,6 Prozent ein.
Als Schlusslicht im Nasdaq 100 knickten die Anteilscheine von Applied Materials um 6,7 Prozent ein. Der Hersteller von Halbleiterausrüstung hatte auf seinem Investorentag eine Prognose abgegeben, die nur wenige konkrete Angaben enthielt. Obwohl sich das Unternehmen hinsichtlich der Ausgaben für Waferfabrikausrüstung - dem wichtigsten Umsatztreiber für Applied Materials und seine Mitbewerber - optimistisch zeigte, teilte es mit, dass eine Reihe von Faktoren die Abgabe eines Ausblicks erschwere./la/he
--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,24 % und einem Kurs von 414,1 auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.500,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.250,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +46,84 %/+90,90 % bedeutet.
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Versicherungen Skandinavien
Guten Abend
Im Sommer war ich auch recht beschäftigt, aber jetzt möchte ich mal wieder etwas teilen.
Wir sehen eine steiler werdende Zinskurve, das sollte attraktiv für Versicherungen sein. Also habe ich mir einmal Versicherungen in Skandinavien angeschaut.
·Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (SFAB.ST)
·Sampo Oyj (SAMPO.HE)
·Protector Forsikring ASA (PROT.OL)
·Gjensidige Forsikring ASA (GJF.OL)
·Tryg A/S (TRYG.CO)
·Alm. Brand A/S (ALMB.CO)
Die sechs Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ertragstreiber:
Sampo ist ein nordischer Mehrspartenversicherer (mit If und Topdanmark) und zudem in Großbritannien mit Hastings vertreten; das Unternehmen verfügt über die breiteste Plattform.
Tryg und Gjensidige sind skandinavische Mehrspartenversicherer mit Schwerpunkt auf Privatkunden.
Alm. Brand ist ein dänischer Versicherer, der derzeit noch die Integration von Codan vollzieht; das Unternehmen ist am stärksten im Bereich der dänischen Arbeitsunfallversicherung engagiert.
Protector ist auf das Gewerbe- und öffentliche Geschäft spezialisiert und wächst durch die Zusammenarbeit mit Maklern in Großbritannien und Frankreich; das Unternehmen weist eine höhere Volatilität auf und hält einen größeren Aktienbestand.
Solid ist ein auf Nischen und Kooperationsgeschäfte (Affinity Business) spezialisierter Versicherer, der Garantien, Assistance-Leistungen und Restschuldversicherungen über Partner vertreibt; die Combined Ratio ist zwar höher, doch das Geschäftsmodell erfordert nur wenig Kapital.
Umsatzerwartungen
|
|2026e
|2027e
|2028e
|Sampo
|8%
|6%
|5%
|Gjensidige
|9%
|6%
|5%
|Protector
|9%
|8%
|8%
|Tryg
|3.5%
|3.5%
|3.5%
|Alm. Brand
|4%
|3.5%
|3.5%
|Solid
|1.5%
|4%
|4%
Solvency II Ratio
Tryg hat die absolut höchsten Werte beim Solvency Ratio, es gib allerdings einen Refianzierungseffekt, da eine Anleihe im November 2025 ausgegeben und eine alte Anleihe im Februar 2026 refinanziert wurde. Das Anlageportfolio von Tryg ist weitgehend zinsneutral.
Gjensidige hat die größten absoluten Puffer
Sampo weist die niedrigste Quote auf, die nahe der Mitte des Zielbereichs von 150–190 % liegt.
Auf der mittleren Zeitachse liegt ebenfalls Protector (-384%) vorn, vor Solid (+72%), Alm Brand (+325), Gjensidige (+32%), im Minus notieren Sampo (-2.3%) und Tryg (- 2.75%)
Simply Wallstreet: Sampo Oyj
Simply Wallstreet Tryg
Summary
Mein Fazit: Sampo ist die beste Wahl unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses.
Schöne Grüße aus New York!
Dividendenstatistik September 2026
im Gesamtjahr 19,7% über Vorjahr – im September 26,9%...es gab zwei September-Zahler, die im Vorjahr erst im Oktober kamen.
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Advanced Info Service
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bangkok Bank
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bangkok Dusit Medical Services
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Bank of Hawaii
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Banpu
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png BHP
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png Bumitama
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Bumrungrad Hospital
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png BW LPG
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Charoen Pokhpand
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Chevron
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Clearway Energy
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Conagra
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Contact Energy
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Dow Inc
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png First Hawaii Bank
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/bm.png Flex LNG
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Fortescue
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gaming and Leisure Properties
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png Heartland Bank
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Hershey
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Indorama Ventures
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png International Seaways
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Johnson & Johnson
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Kiatnakin
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png L3 Harris
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Lockheed Martin
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png LTC
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Main Street Capital
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png McDonalds
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Minor International
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Next Era
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png PTT GC
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Ratch
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Raytheon
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Regis Healthcare
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Rio Tinto
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Supalai
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Thai Tap Water
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Thai Union
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png Tisco
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/th.png TMB
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Weyershauser
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png Woodside Energy