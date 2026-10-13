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    Evotec bestätigt Jahresprognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec hält an gesenkter Jahresprognose fest
    • Umsatz soll 570 bis 610 Millionen Euro erreichen
    • Ebitda: minus 70 bis minus 105 Millionen Euro
    Evotec bestätigt Jahresprognose
    Foto: pressfoto - freepik

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoff-Entwickler Evotec hält an seiner Mitte Juli gesenkten Jahresprognose fest. Der Erlös dürfte bei 570 bis 610 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei minus 70 bis minus 105 Millionen Euro liegen.

    Für die ersten neun Monate des laufenden Jahres rechnet Evotec mit einem Umsatz von 465,0 Millionen Euro und einem bereinigten Ebitda von minus 42,8 Millionen Euro. Diese Zahlen lägen über den aktuellen Markterwartungen, wobei die Abweichung im Wesentlichen auf die zeitliche Verteilung der Konsensschätzungen zurückzuführen sei, hieß es./he

    Evotec

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    -14,86 %
    -17,09 %
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    -93,82 %
    -48,46 %
    -82,96 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 2,527 auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,6667EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von +295,10 %/+58,04 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall der Evotec-Aktie und das laut Beiträgen höchste Handelsvolumen seit der Umsatzwarnung im Juli. Als mögliche Gründe werden Verkäufe von Mubadala und Leerverkäufe diskutiert. Die sinkende Marktkapitalisierung nährt Übernahmespekulationen. Zudem werden gebrochene charttechnische Unterstützungen sowie Risiken weiterer Kurszielsenkungen, Bonitätsbedenken und einer Kapitalerhöhung thematisiert.

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    dpa-AFX
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