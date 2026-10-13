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    PNE AG justiert Ergebnisprognose für 2026 – was Anleger wissen müssen

    Projektverschiebungen bremsen PNE: Der Windkraftentwickler senkt seine Ergebnisprognose für 2026. Dennoch rechnet das Unternehmen mit einem der besten Ergebnisse der vergangenen Jahre.

    PNE AG justiert Ergebnisprognose für 2026 – was Anleger wissen müssen
    Foto: PNE AG
    • Die PNE AG senkt ihre Ergebnisprognose für 2026: Das EBITDA wird nun auf **60 bis 75 Mio. Euro**, das normalisierte EBITDA auf **65 bis 80 Mio. Euro** geschätzt.
    • Grund sind Projektverschiebungen ins Jahr 2027, da Verkaufsprozesse länger dauern und einzelne Genehmigungen sich verzögern.
    • Einige Windparks, die ursprünglich verkauft werden sollten, will PNE nun im Eigenbestand halten.
    • Das operative Geschäft läuft laut Unternehmen weiterhin erfolgreich: In Deutschland, Polen und Frankreich wurden bislang **11 Projekte mit insgesamt rund 361 MW** verkauft.
    • PNE erhielt 2026 Genehmigungen für **10 deutsche Windprojekte (374 MW)** sowie international für **3 Windparks (290 MW) und 13 Solarparks (335 MWp)**.
    • Trotz der Prognosesenkung erwartet PNE weiterhin eines der besten Ergebnisse der vergangenen Jahre und sieht die langfristigen Wachstumstreiber für erneuerbare Energien als intakt an.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PNE ist am 12.11.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.065,16PKT (+0,15 %).


    PNE

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