ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 360 Dollar
- JPMorgan hält Apple nach Smart-Home-Start auf Overweight
- Das Kursziel für Apple bleibt bei 360 US-Dollar
- Produkte fördern Hardwarekäufe und laufende Dienste
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple nach der Markteinführung neuer Produkte im Smart-Home-Bereich auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Damit erweitere der Technologiekonzern seine Möglichkeiten, seine starke Position in den privaten Haushalten durch zusätzliche Hardware-Käufe und wiederkehrende Dienstleistungen zu monetarisieren, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:11 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 340,9 auf Nasdaq (13. Oktober 2026, 23:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Apple zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 296,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -13,17 %/+5,60 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 360 US-Dollar
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