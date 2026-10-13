JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 360 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 340,9 auf Nasdaq (13. Oktober 2026, 23:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Apple zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 296,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -13,17 %/+5,60 % bedeutet.