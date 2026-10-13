PNE Revises 2026 Guidance: What Investors Should Know
PNE AG has cut its 2026 earnings outlook as wind farm sales shift to 2027 and selected assets stay in its portfolio amid challenging industry conditions.
Foto: PNE AG
- PNE AG has revised its 2026 financial-year guidance.
- The company now expects consolidated EBITDA of €60–75 million, down from its previous forecast of €90–120 million.
- Normalised EBITDA is now forecast at €65–80 million, compared with the previous guidance of €110–140 million.
- PNE cited a generally challenging industry environment as a factor in reassessing its outlook.
- Some earnings originally expected in 2026 from completing and selling wind farm projects are now expected in 2027.
- PNE has decided to retain certain operational wind farms that had been planned for sale in its own generation portfolio.
The next important date, Publication of quarterly report (as of Q3), at PNE is on 12.11.2026.
At this time, the index SDAX was at 18.065,16PKT (+0,15 %).
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