Evotec überrascht: 9-Monatszahlen über Erwartungen – Prognose bestätigt
Über den Erwartungen, doch das bereinigte EBITDA bleibt negativ: Evotec legt vorläufige Neunmonatszahlen vor und bestätigt die Jahresprognose 2026.
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- Vorläufiger Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2026: rund 465 Mio. €
- Bereinigtes Konzern-EBITDA für den Neunmonatszeitraum: rund −42,8 Mio. €
- Beide vorläufigen Kennzahlen liegen über den aktuellen Markterwartungen; laut Evotec vor allem wegen der zeitlichen Verteilung der Konsensschätzungen.
- Evotec bestätigt die Jahresprognose 2026: Konzernumsatz von rund 570 bis 610 Mio. € und bereinigtes EBITDA von −70 bis −105 Mio. €.
- Bei konstanten Wechselkursen erwartet Evotec für 2026 einen Umsatz von 595 bis 635 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA von −60 bis −90 Mio. €.
- Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate sollen planmäßig am 5. November 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.065,16PKT (+0,15 %).
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