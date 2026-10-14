STEICO Holds Firm Despite a Challenging 9M/Q3 2026
STEICO’s strong third-quarter rebound lifted its 2026 revenue outlook, even as high costs, weak construction demand and a weather-hit start weighed on nine-month earnings.
- Revenue rose 3.1% year-on-year to €301.0 million in the first nine months of 2026.
- Nine-month EBITDA fell 11.1% to €47.1 million, while EBIT declined 16.8% to €24.9 million; the EBIT margin was 8.3%.
- In Q3, revenue increased 8.9% year-on-year to €100.7 million, while EBITDA rose 14.6% to €18.1 million and EBIT climbed 29.7% to €10.3 million.
- Nine-month results were affected by the weather-related slump in Q1 and persistently high energy and raw-material costs.
- The construction market remains difficult: high costs are delaying projects, and wood-fibre insulation faces overcapacity and price pressure.
- STEICO raised its 2026 revenue-growth forecast to 0%–4% (about €382.9–€398.2 million) and expects EBIT of €30.6–€35.0 million, with an 8.0%–8.8% margin.
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