freenet übernimmt waipu.tv komplett – Bewertung besonders attraktiv
freenet setzt ganz auf waipu.tv: Mit dem Kauf der restlichen Exaring-Anteile für zunächst rund 76 Millionen Euro gehört der IPTV-Anbieter künftig komplett zum Konzern.
Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com
- freenet übernimmt die noch ausstehenden rund 25 % an Exaring AG (waipu.tv) und besitzt damit künftig 100 % des Unternehmens.
- Der initiale Kaufpreis beträgt rund 76 Mio. Euro; zugrunde liegt eine Unternehmensbewertung von etwa 300 Mio. Euro.
- Bei Erreichen künftiger performancebezogener Ziele können zusätzliche Kaufpreiszahlungen von bis zu 50 Mio. Euro anfallen.
- waipu.tv hat rund 2 Mio. Kunden und einen geschätzten Marktanteil von 20 bis 25 % im deutschen IPTV-Markt.
- Die Übernahme wird vollständig aus liquiden Mitteln finanziert; freenets finanzielle Flexibilität und Dividendenpolitik sollen unverändert bleiben.
- Für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 plant freenet weiterhin mindestens 2 Euro Dividende je Aktie; die angestrebte Börsennotierung von Exaring wird nicht weiterverfolgt.
Der nächste wichtige Termin, Neunmonatsmitteilung 2026, bei freenet ist am 11.11.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.103,16PKT (+0,11 %).
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