PNE ändert Prognose für 2026: Das steckt hinter der Anpassung
Gegenwind für PNE: Der Windparkentwickler kappt seine Prognose für 2026 deutlich. Verschobene Projektverkäufe und ein schwieriges Branchenumfeld bremsen die Erwartungen.
Foto: PNE AG
- PNE senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich.
- Das erwartete Konzern-EBITDA liegt nun bei 60 bis 75 Mio. Euro, nach zuvor 90 bis 120 Mio. Euro.
- Das prognostizierte normalisierte EBITDA beträgt jetzt 65 bis 80 Mio. Euro; zuvor waren 110 bis 140 Mio. Euro erwartet worden.
- Als Gründe nennt PNE das schwierige Branchenumfeld und eine Neubewertung der erwarteten Verkaufszeitpunkte, insbesondere bei Windparkprojekten.
- Ein Teil der ursprünglich für 2026 geplanten Ergebnisbeiträge dürfte sich auf 2027 verschieben.
- Einige betriebsbereite Windparks, die verkauft werden sollten, will PNE nun im Eigenbestand behalten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei PNE ist am 12.11.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.065,16PKT (+0,15 %).
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