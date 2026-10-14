STEICO trotzt schwierigem Umfeld: Das zeigt der 9M/Q3-Bericht
STEICO gewinnt im dritten Quartal an Tempo: Umsatz und Gewinn legen zu. Doch hohe Kosten und Preisdruck belasten die Neunmonatsbilanz und prägen den Ausblick für 2026.
- In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 3,1 % auf 301,0 Mio. Euro; die Gesamtleistung betrug 300,0 Mio. Euro.
- Das 9-Monats-EBITDA sank gegenüber dem Vorjahr um 11,1 % auf 47,1 Mio. Euro, das EBIT um 16,8 % auf 24,9 Mio. Euro; die EBIT-Marge lag bei 8,3 %.
- Im dritten Quartal wuchs der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,9 % auf 100,7 Mio. Euro. Das EBITDA legte um 14,6 % auf 18,1 Mio. Euro zu.
- Das Q3-EBIT stieg um 29,7 % auf 10,3 Mio. Euro; die EBIT-Marge erreichte 9,9 %.
- Hohe Energie- und Rohstoffkosten, ein geringes Bauvolumen sowie Überkapazitäten und Preisdruck bei Holzfaser-Dämmstoffen belasten das Geschäft.
- STEICO erwartet für 2026 nun einen Umsatz zwischen 382,9 und 398,2 Mio. Euro (0 bis +4 %) und ein EBIT von 30,6 bis 35,0 Mio. Euro.
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