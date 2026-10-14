Optro setzt mit Wachstumsfinanzierung und erweiterten Partnerprogrammen neue Maßstäbe bei Partnerinvestitionen.

SAN DIEGO, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Optro, die führende KI-gestützte GRC-Intelligence-Plattform, kündigte heute bedeutende Verbesserungen an ihrem globalen Partnerprogramm Optro Partner Connect an. Zu den Neuerungen gehören zwei neue Partnerprogramme, Partner Growth Funding (PGF), und die im Jahr 2027 startenden Optro Partner Connect Awards. Die Ankündigung erfolgte auf dem Optro Partner Forum im Rahmen der CRX, der jährlichen Anwenderkonferenz, die dieses Jahr in San Diego stattfand.

Die Programmerweiterung führt Technologie- und Vertriebspartner-Tracks, Partnerwachstumsfinanzierung und jährliche Partnerauszeichnungen ein, um das Wachstum zu beschleunigen und das globale GRC-Ökosystem zu stärken.

Diese Aktualisierungen unterstreichen Optros Engagement für den Aufbau eines kollaborativen, hochwertigen Ökosystems, das Partnern Wachstum ermöglicht und gleichzeitig Kunden nahtlose GRC-Intelligenz bietet.

Erweiterung des Ökosystems: Neue Programmbereiche

Technologiepartner-Track: Dieser zweistufige Ansatz richtet sich an unabhängige Softwareanbieter und Entwickler und bietet API-Tools, Sandbox-Zugriff und dedizierte Unterstützung für die gemeinsame Entwicklung integrierter Arbeitsabläufe mit Optro. Diese validierten Integrationen automatisieren den Datentransfer und beschleunigen so die Wertschöpfung für die Kunden.

Dieser zweistufige Ansatz richtet sich an unabhängige Softwareanbieter und Entwickler und bietet API-Tools, Sandbox-Zugriff und dedizierte Unterstützung für die gemeinsame Entwicklung integrierter Arbeitsabläufe mit Optro. Diese validierten Integrationen automatisieren den Datentransfer und beschleunigen so die Wertschöpfung für die Kunden. Vertriebskanal: Dieser speziell für große Aggregatoren entwickelte Ansatz ermöglicht es Partnern, ihre Kataloge mit der GRC Intelligence Platform von Optro zu verknüpfen und gleichzeitig ihre bestehende Kredit- und Abrechnungsinfrastruktur zu nutzen. Es vereinfacht die globale Unternehmensbeschaffung, indem es Kunden ermöglicht, über lokale Partner in Landeswährungen mit akkreditierter Lieferunterstützung einzukaufen.

Förderung von Investitionen und Innovationen: Wachstumsfinanzierung & jährliche Auszeichnungen

Optro Partner Connect Partner Growth Funding (PGF): Um Partnern zu helfen, ihre Fähigkeiten auszubauen und Nachfrage zu generieren, investiert Optro Kapital direkt in partnergeführte Marketing-, Befähigungs- und Praxisaufbauinitiativen, die mit gemeinsamen strategischen Geschäftsplänen verknüpft sind. Partner in den entsprechenden Stufen können Anträge auf Optro-Förderung einreichen.

Um Partnern zu helfen, ihre Fähigkeiten auszubauen und Nachfrage zu generieren, investiert Optro Kapital direkt in partnergeführte Marketing-, Befähigungs- und Praxisaufbauinitiativen, die mit gemeinsamen strategischen Geschäftsplänen verknüpft sind. Partner in den entsprechenden Stufen können Anträge auf Optro-Förderung einreichen. Optro Partner Connect Awards: Diese ab 2027 jährlich verliehenen Auszeichnungen würdigen Partner, die außergewöhnliches Wachstum, hervorragende Leistungen und Innovationen im Ökosystem vorantreiben, und feiern die Besten in den globalen Vertriebskanälen von Optro.

„Die Teilnahme am Technologiepartnerprogramm von Optro ermöglicht uns den Zugang und die Unterstützung, die wir für unsere Integration benötigen", sagte Frank Vukovits, Chief Security Scientist bei Delinea Fastpath. „Kritische Nachweise für allgemeine IT-Kontrollen, wie etwa die Analyse der Funktionstrennung und die Überprüfung der Benutzerzugriffe, fließen nun direkt von Delinea Fastpath in die Kundenkontrollbibliotheken in Optro, sodass Anfragen von Prüfern direkt von der Plattform aus beantwortet werden können."