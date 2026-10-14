🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDNB Bank AktievorwärtsNachrichten zu DNB Bank
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    YeePay erhält E-Geld-Lizenz von der Niederländischen Zentralbank und stärkt damit sein europäisches Zahlungsnetzwerk.

    YeePay erhält E-Geld-Lizenz von der Niederländischen Zentralbank und stärkt damit sein europäisches Zahlungsnetzwerk.
    Foto: adobe.stock.com

    AMSTERDAM, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- YeePay hat offiziell eine Lizenz als elektronisches Geldinstitut (EMI) von der De Nederlandsche Bank (DNB), der niederländischen Zentralbank, erhalten.

    YeePay Granted EMI License by De Nederlandsche Bank, Strengthening Its European Payment Network

    Da die Niederlande ein bedeutendes Finanzzentrum innerhalb der Europäischen Union sind, stellt die EMI-Lizenz einen wichtigen Schritt für YeePays europäische Expansion dar. Die Genehmigung stärkt die regulatorische Präsenz des Unternehmens und unterstützt seine Fähigkeit, Unternehmen, die auf internationalen Märkten tätig sind, konforme, lokalisierte Zahlungsdienste anzubieten, vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Anforderungen.

    Terry, Senior Vice President von YeePay, sagte:

    „Der Erhalt einer E-Geld-Lizenz von der Niederländischen Zentralbank ist ein wichtiger Meilenstein in der europäischen Strategie von YeePay." Mit den Niederlanden als wichtigem strategischen Drehkreuz und unserer britischen EMI-Lizenz werden wir unsere lokale Präsenz und unsere regulierten Dienstleistungskapazitäten in Europa – vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Anforderungen – weiter stärken. Durch die Kombination lokaler regulatorischer Kapazitäten und Finanzinfrastruktur mit dem globalen Zahlungsnetzwerk von YeePay werden wir unsere globalen Inkasso- und Auszahlungskapazitäten, unsere lokalen Kontoführungs- und Währungstransaktionskapazitäten weiter stärken. Unser Ziel ist es, internationalen Kunden eine Komplettlösung für Zahlungen im globalen grenzüberschreitenden Handel anzubieten, um so den grenzüberschreitenden Geldfluss zu verbessern, die Transaktionskosten zu optimieren und Unternehmen bei der Expansion in europäische und andere internationale Märkte zu unterstützen."

    YeePay hat ein stetig wachsendes Portfolio an Finanz- und Zahlungslizenzen und -registrierungen in wichtigen internationalen Märkten aufgebaut. Dazu gehören eine Money Service Operator (MSO)-Lizenz in Hongkong, China, eine US Money Services Business (MSB)-Registrierung, eine Registrierung als Money Transmitter (Transmisor de Dinero) in Mexiko, SFC-Lizenzen in Hongkong für regulierte Tätigkeiten der Typen 1, 4 und 9 sowie EMI-Lizenzen im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden.

    Unterstützt durch sein globales Geschäftsnetzwerk und seine Fintech-Kompetenzen decken die Dienstleistungen von YeePay mehr als 200 Länder und Regionen ab und bieten Echtzeit-Devisenhandel für mehr als 100 Währungen. Diese globale Infrastruktur ermöglicht es YeePay, Unternehmen Zahlungsdienste anzubieten, die auf die Unterstützung zunehmend komplexer grenzüberschreitender Transaktionen ausgelegt sind.

    Mit Blick auf die Zukunft wird YeePay seine Partnerschaften mit Finanzinstituten weltweit weiter vertiefen und sein umfassendes Angebot für grenzüberschreitende Zahlungen stärken, das globale Inkasso, globale Auszahlungen, Devisendienstleistungen und globale Konten umfasst, über relevante Einrichtungen und Partner und vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Anforderungen.

    Durch kontinuierliche Investitionen in Finanztechnologie und regulierte Infrastruktur will YeePay grenzüberschreitende Zahlungen einfacher, effizienter und zugänglicher für international expandierende Unternehmen machen.

    Weitere Informationen finden Sie auf: global.yeepay.com
    Folgen Sie uns auf LinkedIn: linkedin.com/company/yeepay-inc

     

     

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/yeepay-erhalt-e-geld-lizenz-von-der-niederlandischen-zentralbank-und-starkt-damit-sein-europaisches-zahlungsnetzwerk-302907860.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    YeePay erhält E-Geld-Lizenz von der Niederländischen Zentralbank und stärkt damit sein europäisches Zahlungsnetzwerk. AMSTERDAM, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ - YeePay hat offiziell eine Lizenz als elektronisches Geldinstitut (EMI) von der De Nederlandsche Bank (DNB), der niederländischen Zentralbank, erhalten.Da die Niederlande ein bedeutendes Finanzzentrum …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     