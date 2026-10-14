YeePay erhält E-Geld-Lizenz von der Niederländischen Zentralbank und stärkt damit sein europäisches Zahlungsnetzwerk.

AMSTERDAM, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- YeePay hat offiziell eine Lizenz als elektronisches Geldinstitut (EMI) von der De Nederlandsche Bank (DNB), der niederländischen Zentralbank, erhalten .

Da die Niederlande ein bedeutendes Finanzzentrum innerhalb der Europäischen Union sind, stellt die EMI-Lizenz einen wichtigen Schritt für YeePays europäische Expansion dar. Die Genehmigung stärkt die regulatorische Präsenz des Unternehmens und unterstützt seine Fähigkeit, Unternehmen, die auf internationalen Märkten tätig sind, konforme, lokalisierte Zahlungsdienste anzubieten, vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Anforderungen.

Terry, Senior Vice President von YeePay, sagte:

„Der Erhalt einer E-Geld-Lizenz von der Niederländischen Zentralbank ist ein wichtiger Meilenstein in der europäischen Strategie von YeePay." Mit den Niederlanden als wichtigem strategischen Drehkreuz und unserer britischen EMI-Lizenz werden wir unsere lokale Präsenz und unsere regulierten Dienstleistungskapazitäten in Europa – vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Anforderungen – weiter stärken. Durch die Kombination lokaler regulatorischer Kapazitäten und Finanzinfrastruktur mit dem globalen Zahlungsnetzwerk von YeePay werden wir unsere globalen Inkasso- und Auszahlungskapazitäten, unsere lokalen Kontoführungs- und Währungstransaktionskapazitäten weiter stärken. Unser Ziel ist es, internationalen Kunden eine Komplettlösung für Zahlungen im globalen grenzüberschreitenden Handel anzubieten, um so den grenzüberschreitenden Geldfluss zu verbessern, die Transaktionskosten zu optimieren und Unternehmen bei der Expansion in europäische und andere internationale Märkte zu unterstützen."

YeePay hat ein stetig wachsendes Portfolio an Finanz- und Zahlungslizenzen und -registrierungen in wichtigen internationalen Märkten aufgebaut. Dazu gehören eine Money Service Operator (MSO)-Lizenz in Hongkong, China, eine US Money Services Business (MSB)-Registrierung, eine Registrierung als Money Transmitter (Transmisor de Dinero) in Mexiko, SFC-Lizenzen in Hongkong für regulierte Tätigkeiten der Typen 1, 4 und 9 sowie EMI-Lizenzen im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden.

Unterstützt durch sein globales Geschäftsnetzwerk und seine Fintech-Kompetenzen decken die Dienstleistungen von YeePay mehr als 200 Länder und Regionen ab und bieten Echtzeit-Devisenhandel für mehr als 100 Währungen. Diese globale Infrastruktur ermöglicht es YeePay, Unternehmen Zahlungsdienste anzubieten, die auf die Unterstützung zunehmend komplexer grenzüberschreitender Transaktionen ausgelegt sind.

Mit Blick auf die Zukunft wird YeePay seine Partnerschaften mit Finanzinstituten weltweit weiter vertiefen und sein umfassendes Angebot für grenzüberschreitende Zahlungen stärken, das globale Inkasso, globale Auszahlungen, Devisendienstleistungen und globale Konten umfasst, über relevante Einrichtungen und Partner und vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Anforderungen.

Durch kontinuierliche Investitionen in Finanztechnologie und regulierte Infrastruktur will YeePay grenzüberschreitende Zahlungen einfacher, effizienter und zugänglicher für international expandierende Unternehmen machen.

Weitere Informationen finden Sie auf: global.yeepay.com

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