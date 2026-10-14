Daten- und KI-Riese, Server-Boom und ein Gold-Joker! Ein Blick auf Palantir, Super Micro und Desert Gold! Wer an der aktuellen Börse nach den treibenden Kräften sucht, die die Kurse bewegen, kommt an den Megatrends KI sowie strategische Rohstoffsicherung nicht vorbei. Wir schauen uns daher heute auf Seiten der KI Palantir und der dazu benötigten …



