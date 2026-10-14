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    Daten- und KI-Riese, Server-Boom und ein Gold-Joker! Ein Blick auf Palantir, Super Micro und Desert Gold!

    Wer an der aktuellen Börse nach den treibenden Kräften sucht, die die Kurse bewegen, kommt an den Megatrends KI sowie strategische Rohstoffsicherung nicht vorbei. Wir schauen uns daher heute auf Seiten der KI Palantir und der dazu benötigten …

    Daten- und KI-Riese, Server-Boom und ein Gold-Joker! Ein Blick auf Palantir, Super Micro und Desert Gold!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Wer an der aktuellen Börse nach den treibenden Kräften sucht, die die Kurse bewegen, kommt an den Megatrends KI sowie strategische Rohstoffsicherung nicht vorbei. Wir schauen uns daher heute auf Seiten der KI Palantir und der dazu benötigten Serverkühlung Super Micro an. Auf der Seite der Rohstoffe Desert Gold. Bei allen 3 Aktien eröffnen sich für Investoren unterschiedliche Chance-Risiko-Profile. Ein genauer Blick auf die Bilanzen, Kursziele und operativen Meilensteine von Palantir, Super Micro Computer und Desert Gold zeigt, wo echtes oder noch verstecktes Potenzial schlummert und welche Risiken Sie jetzt kennen sollten. Es wird spannend! Lesen Sie weiter!

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    Daten- und KI-Riese, Server-Boom und ein Gold-Joker! Ein Blick auf Palantir, Super Micro und Desert Gold! Wer an der aktuellen Börse nach den treibenden Kräften sucht, die die Kurse bewegen, kommt an den Megatrends KI sowie strategische Rohstoffsicherung nicht vorbei. Wir schauen uns daher heute auf Seiten der KI Palantir und der dazu benötigten …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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