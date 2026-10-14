Nel ASA, Plug Power und dynaCERT: Wer schafft beim Wasserstoff den Durchbruch? Es gibt interessante Neuigkeiten!

Soll der Wasserstoff-Sektor jetzt die Wende schaffen oder verbrennen Anleger hier weiter ihr Erspartes? Während Branchengrößen wie Nel ASA oder Plug Power mit schwebenden Großaufträgen und offenen Ergebnisfragen kämpfen, rückt eine oft übersehene …



