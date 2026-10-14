BVB jenseits des Polarkreises

Dennoch soll für den BVB der zweite Sieg im zweiten Vorrundenspiel her. Doch Dortmund ist gewarnt. In der Vorsaison kamen die Westfalen zuhause nur zu einem 2:2 und Bodö/Glimt ist heimstark. Das bekamen in der vergangenen Saison unter anderem Manchester City, Inter Mailand und Sporting Lissabon zu spüren, die alle in Bodö verloren./lap/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,093 auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 341,40 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +61,68 %/+61,68 % bedeutet.