Erschwerte Bedingungen
BVB jenseits des Polarkreises
- Dortmund gastiert in der Champions League in Bodö
- Kunstrasen und Kälte erschweren Dortmunds Spiel
- Bodö/Glimt ist heimstark und schlug große Klubs
BODÖ (dpa-AFX) - Für Borussia Dortmund steht in der Champions League ein unbequemes Auswärtsspiel an. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) muss der Bundesligazweite beim norwegischen Vizemeister FK Bodö/Glimt 80 Kilometer nördlich des Polarkreises antreten. In der norwegischen Kleinstadt liegen die Temperaturen aktuell bereits um den Gefrierpunkt. Gespielt wird zudem auf Kunstrasen, was für die Bundesligaprofis ungewohnt ist.
Unter den Bedingungen verzichtet Trainer Niko Kovac, der seinen Vertrag gerade bis zum Sommer 2029 verlängert hat, auf Fußball-Nationalverteidiger Nico Schlotterbeck, der zuletzt zwei Sprunggelenkverletzungen auskuriert hatte.
Dennoch soll für den BVB der zweite Sieg im zweiten Vorrundenspiel her. Doch Dortmund ist gewarnt. In der Vorsaison kamen die Westfalen zuhause nur zu einem 2:2 und Bodö/Glimt ist heimstark. Das bekamen in der vergangenen Saison unter anderem Manchester City, Inter Mailand und Sporting Lissabon zu spüren, die alle in Bodö verloren./lap/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,093 auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 341,40 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +61,68 %/+61,68 % bedeutet.
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Neuer gehört längst aufs Altenteil. Er ist nach seinem schweren Skiunfall nie wieder der Alte gewesen. Es ist traurig, aber er muss loslassen lernen.
Dass die Bayern durch ihre Spielweise aber auch immer die erste Halbzeit verschlafen. Was macht Kompany nur falsch? 😉