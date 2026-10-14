Procredit ersetzt Nagarro im SDax

ZUG (dpa-AFX) - Die Procredit Holding profitiert von der Übernahme des IT-Dienstleisters Nagarro durch den indischen Konzern Persistent . Dieser hält inzwischen gut 94 Prozent der Anteile. Die Untergrenze des Anteils nicht in festen Händen befindlicher Aktien für eine Notierung im SDax liegt aber bei zehn Prozent. Daher wird ab Mittwoch Procredit Nagarro im Index der kleineren Werte ersetzen, wie die Deutsche Börse mitteilte./he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie

Die ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 18.086 auf Ariva Indikation (13. Oktober 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProCredit Holding & Co.KGaA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

ProCredit Holding & Co.KGaA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9600 %.