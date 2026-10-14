Ölpreis steigt, ASML überrascht – Börse wartet auf US-Inflationsdaten

Infolgedessen stiegen Futures für die Rohölsorte Brent zur Lieferung im Dezember um rund 0,61 Prozent auf 106,33 US-Dollar je Barrel (158,9873 Liter). Auch WTI -Futures (West Texas Intermediate) zur Lieferung im November stiegen um 0,63 Prozent auf 94,73 US-Dollar je Barrel.

Der Ölpreis steigt am Mittwoch wieder. Grund dafür sind die Sorgen der Anleger über eine erneute Unterbrechung der Ölversorgung durch den wieder aufflammenden Nahostkonflikt. So hatten sich die Kämpfe zwischen den vom Iran unterstützten Huthis und Saudi-Arabien zuletzt intensiviert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und den Huthis waren zuletzt immer weiter eskaliert, nachdem die von Teheran unterstützten Huthis einen verheerenden Angriff auf den Flughafen von Riad durchgeführt hatten. Dabei waren nach ersten Erkenntnissen mindestens 12 Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden.

Doch auch zwischen dem Iran und den USA schwelt der Konflikt weiter. Das US-Zentralkommando wies Behauptungen des Kommandanten der Marine der Islamischen Revolutionsgarden des Iran zurück. Dieser hatte behauptet, die Straße von Hormus stehe unter iranischer Kontrolle und sich nähernde Kriegsschiffe der US-Marine würden "versenkt".

Mittelfristig rechnen viele Analysten daher mit weiter steigenden Ölpreisen. Der Rohstoffanalyst und Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones erklärte in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNBC: "Ich bin long in Öl … Ich bin bei Öl optimistisch. Ich glaube, der Kurs kann noch um 20 bis 25 US-Dollar steigen."

Und weiter: "Wenn es etwas gäbe, das die Lage verbessern könnte, dann wäre das bereits vor den Zwischenwahlen geschehen."

Ähnlich sieht dies auch Thomas Altmann, CFA-Analyst bei QC Partners. "Der Ölpreis steigt wieder. Mit 107 Dollar hat der Brent Öl Future ein neues Verlaufshoch erzielt", heißt es in seiner Einschätzung. Als Belastungsfaktoren werden fehlende Fortschritte zwischen den USA und dem Iran sowie die Eskalation zwischen der Huthi-Miliz und Saudi-Arabien genannt. "Jede Hoffnung auf einen sinkenden Ölpreis hat sich bislang schnell zerschlagen."

Auch der Brent-Future für Juni 2027 habe in der Nacht auf Mittwoch mit 95 US-Dollar ein neues Hoch erreicht. Altmann schlussfolgert: "Das zeigt, dass auch mittelfristig nur mit einem sehr geringen Rückgang des Ölpreises kalkuliert werden darf."

Heute: Alle Augen auf die US-Inflationsdaten und Zahlen von US-Banken

Der wohl wichtigste Börsentermin des Tages sind die US-Inflationszahlen für September, die um 14:30 Uhr deutscher Zeit bekannt gegeben werden.

Altmann erklärt: "Anleger und Analysten erwarten einen Anstieg der Jahresrate auf 3,6 Prozent. Eine Überraschung nach oben würde die Fed unter Druck setzen, die Zinsen weiter zu erhöhen. Eine positive Überraschung würde dagegen Druck von der Fednehmen."

Auf der Agenda stehen heute außerdem US-Quartalszahlen von US-Banken. So werden heute die Bank of America, State Street und Morgan Stanley berichten.

Asien erholt sich vor US-Inflationsdaten

An den asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch erste Ansätze einer Erholung. Der MSCI-Index für die Region Asien-Pazifik legte nach zwei Verlusttagen um 0,5 Prozent zu. In Hongkong gewann der Hang Seng 0,4 Prozent, während der japanische Topix nahezu unverändert blieb. Schwächer entwickelten sich dagegen Australien und China: Der S&P/ASX 200 verlor 0,6 Prozent und der Shanghai Composite gab 0,3 Prozent nach.

Entlastung brachte eine Aussage von John Williams, dem Chef der New York Fed. Dieser sieht derzeit keine Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen im Jahr 2027. Eine zusätzliche Anhebung in diesem Jahr könnte allerdings angemessen sein. Nun warten Anleger auf die US-Inflationsdaten. Ökonomen erwarten einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat, nachdem sie zuvor um 0,4 Prozent gestiegen waren. Höher als erwartet ausfallende Werte könnten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen erneut verstärken.

ASML: Gewinn überrascht, Kunden blicken bis 2030

ASML hat im dritten Quartal die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen. So erzielte der niederländische Chipausrüster einen Nettogewinn von 4,96 Milliarden Euro, während Analysten nur mit 4,1 Milliarden Euro gerechnet hatten. Der Umsatz blieb mit 11,66 Milliarden Euro knapp unter den erwarteten 11,72 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr rechnet ASML nun mit einem Umsatz von 44 bis 45 Milliarden Euro und hebt damit die Untergrenze der Prognose von zuvor 43 Milliarden Euro an.

Der KI-Boom sorgt zugleich für langfristiges Kundeninteresse. Laut Konzernchef Christophe Fouquet erwägen einige Kunden bereits Bestellungen für 2029 und 2030, da die für 2027 und 2028 geplanten Liefermengen seiner Aussage nach nicht ausreichen, um die Nachfrage vollständig zu decken. ASML prüft deshalb, die Kapazitäten für 2028 stärker als um die bislang vorgesehenen 30 Prozent auszubauen.

DAX auf Richtungssuche

Der DAX befindet sich heute auf Richtungssuche. Gut zwei Stunden vor Handelsstart taxierte der Broker IG Markets den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 25.343 Punkte.

Den gestrigen Handelstag schloss der deutsche Leitindex leicht im Minus bei 25.259,90 Punkten ab.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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