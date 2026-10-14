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    Laden im Bordstein

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    Kassel testet neue Lösung fürs E-Auto

    Für Sie zusammengefasst
    • Kassel testet zwei Ladebordsteine im Westen
    • Bad Homburg will Ladebordsteine öffentlich testen
    • ADAC sieht gute Versorgung, doch regionale Lücken
    Laden im Bordstein - Kassel testet neue Lösung fürs E-Auto
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KASSEL/BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Wer in der Stadt keinen Stellplatz und keine Wallbox hat, ist zum Laden seines Elektroautos auf öffentliche Ladepunkte angewiesen. In Kassel verschwindet die Technik jetzt im Bordstein. Die Stadt testet zwei erste Ladebordsteine für E-Fahrzeuge.

    Die Ladepunkte im Stadtteil Vorderer Westen sind in den Bordstein integriert: Autofahrerinnen und Autofahrer schließen ihr Ladekabel an eine im Bordstein eingelassene Anschlussstelle an - eine klassische Ladesäule am Gehweg ist dafür nicht nötig.

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    Nach Angaben der Städtischen Werke kann die Technik vor allem dort Vorteile bringen, wo im Straßenraum wenig Platz ist. Ziel sei es, Elektromobilität und unkompliziertes Laden in Wohnquartieren für mehr Menschen verfügbar zu machen. "Bei guter Akzeptanz und Nutzung sowie einem zuverlässigen Betrieb prüfen wir weitere Standorte", erklärte ein Sprecher.

    Bad Homburg will Projekt ausweiten

    In Bad Homburg läuft bereits seit Oktober vergangenen Jahres ein Pilotprojekt. Dort wurden auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke drei Ladebordsteine für deren Fahrzeuge in Betrieb genommen. "Die Testphase ist noch nicht abgeschlossen. Jedoch hat sich der Ladebordstein bereits als sinnvolle und zuverlässige Ladeinfrastruktur bewiesen", sagte ein Sprecher. Die Erfahrungen seien durchweg positiv. Der Test solle nun auf den öffentlichen Raum ausgeweitet werden.

    In Hessen waren nach Angaben der Landesinitiative "Strom bewegt" im Juli 2026 insgesamt 208.073 reine Elektroautos zugelassen. Ihnen standen demnach 16.324 öffentliche Ladepunkte gegenüber. Nach Einschätzung des ADAC Hessen-Thüringen ist die öffentliche Ladeinfrastruktur in Hessen bereits sehr gut ausgebaut. "Trotzdem gibt es nach wie vor Regionen, in denen das Netz noch erweitert werden kann", erklärte eine Sprecherin.

    Eine flächendeckende Umsetzung der Ladebordsteine sieht der Automobilclub aufgrund der höheren Kosten im Verhältnis zu den üblichen Langsam-Ladesäulen nicht. "Allerdings können sie eine platzsparende Lösung im innerstädtischen Bereich sein", so die Sprecherin./nis/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,92 % und einem Kurs von 54,58 auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -0,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 30,63 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der BMW Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +9,93 %/+50,24 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Trendumkehr der BMW-Aktie und ein von einem Teilnehmer genanntes Kursziel von 43 Euro. Thematisiert werden Stellenabbau sowie befürchtete Absatz- und Umsatzverluste durch BMWs politische Positionierung. Positiv bewertet werden die Technik der Neuen Klasse und die iX3-Vorbestellungen. Dem stehen Vorbehalte gegenüber Investments in Autowerte und Zweifel an der Langlebigkeit hochgezüchteter Dreizylindermotoren gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

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