Das ändert sich an den Südwest-Flughäfen

STUTTGART (dpa-AFX) - Wer gerade seinen Winterurlaub plant und mit einer Flugreise liebäugelt, der sollte wissen, dass mit den Ende Oktober in Kraft tretenden Winterflugplänen an den Flughäfen im Südwesten manche Änderungen einhergehen. Eine Übersicht zu neuen Zielen und neuen Airlines an den Flughäfen, die Verbraucherinnen und Verbraucher kennen sollten:

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Am Stuttgarter Flughafen tritt der Winterflugplan am 25. Oktober mit Umstellung auf die Winterzeit in Kraft. Bei der größten Fluggesellschaft am Stuttgarter Flughafen Eurowings sei Kairo neu im Programm. Daneben seien die jordanische Hauptstadt Amman und Jeddah wieder im Flugplan. Auch Dubai werde ab Anfang November viermal pro Woche bedient.

Mit Condor geht es laut Mitteilung nach Teneriffa, nach Las Palmas und Hurghada ans Rote Meer. Zu diesen Zielen werden über den Jahreswechsel zusätzliche Flüge aufgelegt.TUIfly biete Verbindungen zu zahlreichen Inseln wie Boa Vista auf den Kapverden, Gran Canaria, Lanzarote oder Fuerteventura an. Und Sun Express habe zahlreiche Flüge nach Antalya aufgelegt, teilte der Regionalflughafen.

Karlsruhe/Baden-Baden



Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) fliegt GP Aviation neu nach Pristina. Der zweitwichtigste baden-württembergische Airport profitiert gleichfalls von der Ausweitung des Angebots von Ryanair . Die Billigfluglinie bedient neu Lamezia Terme, Marrakesch, Rabatt und Tirana. Bei Wizz Air kommt Brasov, Podgorica und Pristina neu im Winter hinzu, wie das Unternehmen mitteilte. Mit Fly Vini erhalte man nach sieben Jahren wieder eine innerdeutsche Verbindung, und zwar nach Schönhagen/Trebbin südlich von Berlin.

Es fallen auch Verbindungen weg: Wizz Air nimmt Suceava ab Mitte Dezember, Chisinau und Sarajevo im Winter aus dem Programm, wobei Sarajevo aber im Sommer 2027 wieder bedient wird, wie der Flughafen mitteilte. Ryanair streiche im kommenden Winter Amman. Über Weihnachten und den Jahreswechsel (15. Dezember - bis 15. Januar) finden laut Mitteilung weitere Zusatzflüge des Winterprogramms statt.

Basel/Mulhouse/Freiburg



Im Winterflugplan 2026/2027 wird das Streckennetz des EuroAirport um folgende Ziele erweitert: Pozna? (Polen) wird bereits seit Ende September bedient, wie das Unternehmen mitteilte. Varna in Bulgarien ab dem 27. Oktober und Yerevan in Armenien ab dem 18. Dezember 2026. Alle drei Strecken biete Wizz Air an. Nicht mehr im Streckennetz enthalten sind laut Mitteilung die Ziele Dubai, Timi?oara und Sibiu in Rumänien.

Memmingen



In Memmingen werden die saisonalen Verbindungen nach Teneriffa und Gran Canaria von Ryanair wieder aufgenommen. Ebenfalls wieder im Flugplan sind die Strecken nach Rom und Manchester, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Ziele Catania und Tirana werden zusätzlich zu Wizz Air auch von Ryanair angeboten.

Im Vergleich zum Sommerflugplan seien im Winterflugplan 2026/27 verschiedene klassische Sommerziele nicht enthalten und werden voraussichtlich mit Beginn des Sommerflugplans wieder bedient. Dazu zählen Alghero, Barcelona Girona, Brindisi, Calvi, Dubrovnik, Heraklion, Chania, Pescara, Pula, Riga, Zadar, Craiova und Sarajevo.

Die Verbindung nach Amman werde aufgrund des Nahost-Konflikts vorerst nicht angeboten. Die von SunExpress bediente Verbindung nach Antalya stehe noch bis zum 8. November auf dem Flugplan. Sie wird nach der Winterpause ab dem 19. März wieder aufgenommen.

Friedrichshafen



In Friedrichshafen am Bodensee-Airport wird neu jeweils Alicante sowie Palma de Mallorca mit zwei Verbindungen in der Woche aufgenommen, wie ein Sprecher mitteilte. Das Angebot nach Hamburg wird um eine Frequenz auf viermal in der Woche erhöht, Berlin bleibt unverändert./ols/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 7,201 auf Lang & Schwarz (13. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -2,91 %/+24,83 % bedeutet.



